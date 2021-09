Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Guarapari

Um homem de 22 anos foi preso, em flagrante, pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Guarapari, no bairro Santa Mônica, no mesmo município, na tarde dessa terça-feira (31). Ele é suspeito de realizar entregas em domicílio para o tráfico de entorpecentes. Durante a prisão, foram apreendidos dois smartphones, um revólver calibre 38, um simulacro, uma ‘bola’ de haxixe, além de buchas de maconha e máquina para cartões.



A Denarc recebeu informações, há alguns dias, de que o suspeito promovia o tráfico de drogas na região. De acordo com a denúncia, ele utilizava as redes sociais para promover e localizar compradores dos entorpecentes.



“Ele utilizava seu carro para fazer as entregas. Os clientes entravam em contato pelas redes sociais ou por aplicativo de conversas, realizavam o pedido, geralmente de maconha ou haxixe, e o detido ia até a residência entregar o entorpecente. Ele ainda usava várias outras formas de pagamento, como cartão de crédito, pix e picpay”, conta o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio.



Em posse das informações, os policiais foram até a residência do suspeito e encontraram-no saindo com o carro, com os materiais ilícitos. Ele estava junto com o filho, de três anos, que foi deixado com a mãe na casa deles. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Guarapari, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e foi levado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari. As apurações sobre o caso continuam.

