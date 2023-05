Homem que matou mulher grávida no aniversário dela é preso em Piúma

Em uma ação coordenada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Vale do Aço, foi preso na manhã desta terça-feira (9), em Piúma, Sílvio Almeida da Silva, de 42 anos. Ele era procurado pela polícia de toda a região por matar com um tiro na cabeça, a ex-companheira, Joyce Luiza Silva de Araújo, de 22 anos, crime praticado na Rua Tucanuçu, bairro Chácaras Madalena, em Ipatinga, no fim da tarde de quinta-feira (4/5).

Conforme vem acompanhando o Diário do Aço, desde a data do fato, Sílvio não estaria satisfeito com o fim do relacionamento com a jovem e estaria perseguindo a vítima. Poucos dias antes de ser morta, Joyce teria descoberto que estava grávida, conforme revelaram familiares aos policiais militares que atenderam o caso.

Ela foi assassinada no dia em que completava 22 anos, quando, acompanhada de uma amiga se dirigia para uma padaria na Rua Tucanuçu. Joyce foi surpreendida pelo acusado que, ao desembarcar de um carro, disparou contra a vítima, sem chances dela se defender.

Testemunhas disseram que pela manhã o homem foi visto nas proximidades da casa da ex, entretanto, ela não estava em casa, pois tinha saído para ir à casa de uma amiga. Sílvio então foi para o outro endereço e aguardou o momento para matar a jovem.

Preso em uma praça

A reportagem do Diário do Aço apurou que Sílvio foi preso em uma praça, no momento em que recebia um Ford Ka branco, de sua propriedade. A apuração da Polícia Militar apontou que dias antes do crime, Sílvio tinha vendido seu antigo carro, um Chevrolet Classic e comprado o Ford Ka. Ele usou esse carro, no dia 4 de abril, para fugir do local do crime. Entretanto, não saiu da cidade nesse veículo.

Passados alguns dias do crime, o trabalho de inteligência da PM descobriu que Sílvio fez contato com um conhecido dele, em Ipatinga, para que levasse o carro até Piúma. Os policiais que faziam monitoramento da situação acionaram a polícia capixaba, que efetuou o flagrante no momento em que Sílvio recebia o carro nesta terça-feira (09).

O tenente PM Veiga informou que desde o registro do crime, a Polícia Militar e outros órgãos de Defesa Social faziam buscas para prender o acusado. A Justiça da Comarca de Ipatinga já tinha acatado um pedido do Ministério Público e decretado a prisão preventiva do acusado que agora, preso, será recambiado para a comarca de Ipatinga.

Estelionato

Natural de Itabira, Sílvio morava na Rua Pérola, no bairro Iguaçu, e era comerciante em Ipatinga. Ele tinha uma lanchonete no bairro Canaã, fechada desde o dia do crime. Os levantamentos indicam que o homem tem passagens por delitos diversos, acusado de estelionato, furto e receptação.

fontes ES em Foco e Diário do Aço