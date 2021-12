Hospital amplia serviço de mamografia para atender municípios da orla Sul

17 de dezembro de 2021

O serviço de mamografia do Hospital Materno Infantil Menino Jesus, em Itapemirim, está sendo ampliado para atender pacientes de seis municípios vizinhos. O anúncio foi feito pelo prefeito Thiago Lopes, acompanhado da vice-governadora do Estado Jacqueline Moraes, durante visita à unidade hospitalar nesta sexta-feira (17).

Com um equipamento digital de última geração, a unidade hospitalar possui capacidade para realização de mais de 500 exames de mamografias por mês.

A partir de janeiro o Hospital Menino Jesus vai ampliar o atendimento para realização de mamografias, absorvendo as demandas pelo serviço dos municípios de Anchieta, Alfredo Chaves e Piúma, além de Itapemirim.



Também serão contemplados os municípios de Marataízes, Iconha e Rio Novo do Sul, que ainda estão em fase de negociação para formalização do convênio.



“Sem dúvida esse serviço trará um grande ganho para as mulheres da região. E, como médico, acredito que a nossa missão é justamente a de cuidar das pessoas”, observou o prefeito Thiago Lopes, ao lembrar que o diagnóstico precoce é importante para a identificação e tratamento do câncer de mama.



A vice-governadora Jacqueline Moraes destacou os esforços conjuntos para oferecer o serviço para as mulheres da região. “É um investimento importante porque cuida das mulheres precocemente. O diagnóstico do câncer de mama quanto mais rápido, maior é a chance de tratamento”, acrescentou.



A Clínica de Hemodiálise do hospital também foi alvo da visita governamental. A unidade está no processo de trâmite final para entrar em funcionamento.