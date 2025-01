Hospital Roberto Silvares realiza primeira neurocirurgia com auxílio de neuronavegador

21 de janeiro de 2025

O Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), localizado em São Mateus, realizou a primeira cirurgia de retirada de um tumor cerebral com o auxílio de um neuronavegador a laser. O procedimento aconteceu na manhã da última quinta-feira (16), nas instalações do novo Centro Cirúrgico do HRAS. O aparelho é alugado pela unidade com custo de R$ 384 mil por ano.

Conforme a administração do hospital, a primeira cirurgia foi realizada em um paciente do sexo masculino, idoso, que deu entrada no HRAS se queixando de dores de cabeça, confusão mental e fraqueza progressiva no lado esquerdo do corpo. Ao passar por exames de tomografia e ressonância magnética foi descoberto um tumor profundo do lado direito do cérebro.

O médico neurocirurgião Marcelo Altino, responsável pelo procedimento, explicou que o aparelho usa as imagens captadas nos exames de tomografia e ressonância magnética para criar um mapa tridimensional do cérebro do paciente. Desta forma, o neuronavegador mostra, em tempo real, as áreas cerebrais manipuladas durante a cirurgia, sugerindo vias de acesso mais seguras e menos invasivas para a retirada do tumor.

“O neuronavegador localiza o tumor e mostra o ‘caminho’ mais seguro para entrar no cérebro do paciente, tornando o procedimento mais preciso, menos agressivo e com menor chance de complicações. A cirurgia foi um sucesso e durou cerca de 3 horas, tempo esse considerado curto para um procedimento desse porte”, relatou Marcelo Altino.

Após o procedimento, o tumor foi enviado para análise. O paciente foi transferido para um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece internado em observação. Ele está lúcido e encontra-se clinicamente bem.

Além do auxílio para retirada de tumores cerebrais, o aparelho de neuronavegação pode ser usado para coleta de células para biópsia, colocação de cateteres intraventriculares e no auxílio de cirurgias vertebrais.

Investimentos

A neurocirurgia foi realizada nas instalações do novo Centro Cirúrgico do HRAS, inaugurado no dia 09 de janeiro. Para a construção das cinco novas salas e estruturas de recuperação pós-anestésica, vestiário, sala de acolhimento de familiares, área de repouso para a equipe assistencial, posto de enfermagem, farmácia satélite, Central de Material Esterilizado, e construção de uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), o Governo do Espírito Santo investiu R$ 16 milhões.

Com o investimento, o HRAS ampliou de quatro para nove salas cirúrgicas e aumentou em 25% a capacidade de realização de cirurgias, podendo fazer até 8 mil procedimentos por ano.

Como parte do investimento da Secretaria da Saúde (Sesa) para o aumento de cirurgias no Espírito Santo, o HRAS também recebeu – no primeiro semestre de 2024 – três torres de videocirurgia e instrumentos para as cirurgias por vídeo para equipar o centro cirúrgico, com investimento de R$ 1.447.526,65.