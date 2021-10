Ibiraçu vai receber obras de infraestrutura e investimentos em habitação

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve na manhã desta sexta-feira (1º) no município de Ibiraçu, para o anúncio de investimentos em diversas áreas. Foi assinado um convênio para obras de drenagem e pavimentação da Rua Caminhos do Rosário, que faz parte do complexo do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Saúde, no bairro Aricanga. O município também vai receber investimentos na construção de casas populares e de quadra poliesportiva, além das ações de regularização fundiária e sinalização viária.

No primeiro compromisso da agenda oficial, Casagrande esteve no Santuário de Nossa Senhora da Saúde, local de grande importância turística e religiosa, sendo parte integrante do “Caminhos da Sabedoria”. As obras de drenagem e pavimentação vão melhorar o acesso ao circuito de peregrinação espiritual marcado por igrejas, capelas e templos, além das belas paisagens da Mata Atlântica. O investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), é de R$ 1,1 milhão.

“As obras vão ajudar a proteger a encosta e atrair ainda mais pessoas a esse lindo local, que alimenta nossa fé. Nossa Senhora da Saúde está nos ajudando a ultrapassar essa pandemia. Já realizamos inúmeras obras e investimentos em Ibiraçu e retornamos hoje para mais anúncios. Nesse tempo de pandemia, estamos seguindo realizando investimentos. Se a gente conseguir controlar a pandemia, vamos realizar muito mais. Gosto de realizar entregas e mudar a vida das pessoas e com essas realizações estamos trazendo desenvolvimento e gerando oportunidades aos capixabas”, afirmou o governador.



O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, falou mais sobre a importância da obra. “Além das celebrações usuais, uma vez por ano, no dia 21 de novembro, acontece a grande festa em honra da padroeira Nossa Senhora da Saúde. Milhares de fiéis, devotos e romeiros de todas as partes lotam o Santuário neste dia para agradecer por graças alcançadas ou em busca da cura para doenças do corpo e da alma. Trata-se da maior manifestação de fé mariana, do norte do Espírito Santo. Com a pavimentação da Rua Caminhos do Rosário, o município de Ibiraçu fomenta o turismo na região e melhora a infraestrutura urbana do local”, ressaltou.



Outro ponto turístico do município, o monumento Grande Buda de Ibiraçu, inaugurado oficialmente no final do mês de agosto, também vai receber melhorias na infraestrutura. Foi assinado o convênio para obras de urbanização e paisagismo da Praça do Buda, com investimento de cerca de R$ 1 milhão.



Em seguida, Casagrande seguiu para o bairro Elias Bragato, onde foi anunciada a construção de uma quadra poliesportiva coberta anexa ao complexo educacional criado pelo município. O equipamento vai atender a população em geral e os alunos do Centro de Educação Infantil Cachinhos de Ouro, que tem 127 alunos; e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Maria Lucas Gomes, que está sendo construída. Com investimento de R$ 2 milhões, a previsão é que a quadra seja entregue até o fim do primeiro semestre de 2022.



“Com essa quadra, vamos finalizar o complexo esportivo do bairro Elias Bragato. Meu agradecimento ao governador e a todo seu secretariado que têm nos ajudado. Temos um município de tamanho pequeno, mas que recebe um grande apoio do Governo do Estado”, comentou o prefeito de Ibiraçu, Diego Krentz.



“A atenção que o governador Renato Casagrande tem dado ao esporte vem fazendo toda a diferença na vida de capixabas de todas as partes do Estado. Espaços esportivos modernos e que sejam usados pela população têm o poder de transformar toda uma comunidade. Fico feliz de ver esses recursos sendo investidos no esporte”, observou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.



Muito mais que concretizar o sonho da casa própria, o Programa Nossa Casa, do Governo do Estado, trabalha para oportunizar às famílias melhor qualidade de vida. Destinado às famílias de baixa renda na área urbana e rural, o Programa vai possibilitar a construção de 32 unidades habitacionais de interesse social, no município de Ibiraçu. Foi assinado um convênio com a prefeitura, com investimento de R$ 2,8 milhões, oriundos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES).



Também foi assinado um convênio com o Município para implementação de ações de Regularização Fundiária de Interesse Social nos núcleos urbanos situados nos bairros Elias Bragato e Boa Vista. Cerca de 300 famílias devem ser contempladas pela ação que faz parte do Programa Morar Legal, do Governo do Estado, num investimento de R$ 300 mil também oriundos do FEHAB/ES.



Com o objetivo de organizar o trânsito nas vias de Ibiraçu e oferecer mais segurança aos condutores, ciclistas e pedestres do município, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) realizará serviços de sinalização viária horizontal e vertical. Serão investidos R$ 58,1 mil na implantação de sinalização horizontal, como faixa contínua simples amarela, demarcação de áreas neutras, vagas de estacionamento para veículos e motocicletas, incluindo vagas específicas para táxi e para pessoas com deficiência, faixas de pedestres, linhas de retenção e pintura de ondulações transversais.



“O foco é a prevenção de acidentes, já que a sinalização adequada orienta as pessoas a obedecerem às leis de trânsito, o que é essencial para que a população circule de forma organizada e segura. O Detran|ES está realizando serviços de sinalização viária em municípios de todo o Estado, sempre em diálogo com as Prefeituras para atender o que é importante para o trânsito de cada local”, destacou o diretor geral do Detran|ES, Givaldo Vieira.



Também estiveram presentes o prefeito de João Neiva, Paulo Sérgio de Nardi, o Micula; os deputados estaduais Bruno Lamas e Janete de Sá; o presidente da Junta Comercial do Espírito Santo (JUCEES), Carlos Roberto Rafael; além de secretários municipais, vereadores e lideranças locais.