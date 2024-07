Ex-secretário de Gedson Paulino assume coordenação da pré-campanha de Paganini

A corrida eleitoral para a prefeitura de Iconha ganhou um novo e decisivo rumo com o anúncio de uma aliança estratégica. Fernando Travisani, respeitado ex-secretário municipal e figura chave na administração do atual prefeito Gedson Paulino, decidiu apoiar João Paganini, ex-prefeito do Podemos, na disputa deste ano.

João Paganini, um líder comprovado que já governou Iconha por dois mandatos, traz consigo não apenas vasta experiência administrativa, mas também um carisma reconhecido entre os cidadãos locais. Seu retorno à política local promete renovar e fortalecer o compromisso com o desenvolvimento da cidade.

A decisão de Travisani de coordenar a campanha de Paganini é vista como um movimento estratégico que não apenas aquece o cenário político de Iconha, mas também reforça a base eleitoral do pré-candidato. Com sua influência e conhecimento profundo dos desafios municipais, Travisani amplia as perspectivas de sucesso da campanha de Paganini.

Essa parceria representa não apenas a união de forças políticas, mas também a promessa de uma gestão renovada e eficaz para Iconha. Os eleitores podem esperar uma campanha focada em soluções concretas para os problemas locais, combinando experiência com inovação para impulsionar o crescimento sustentável da cidade.

À medida que a eleição se aproxima, a aliança entre João Paganini e Fernando Travisani promete dinamizar o debate político, oferecendo aos cidadãos de Iconha uma escolha clara e forte liderança para o futuro. O apoio de Travisani certamente será um catalisador para a campanha de Paganini, elevando as expectativas para um período eleitoral vibrante e determinante.

fonte Notícias do ES