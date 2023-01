Iconha pede socorro: vídeos mostram cena lastimável em escola de Duas Barras

Imagens enviadas por um morador de Iconha para nossa redação mostram a situação que a escola da comunidade de Duas Barras vem enfrentando com a chuva. Conforme o morador, um verdadeiro descaso da administração do prefeito Gedson Paulino com a educação do município.

No vídeo é possível ver a escola pública completamente alagada, o teto e paredes mofados e sem as mínimas condições de uso, uma cena lastimável. Uma situação precária, um dissabor.

“Isso é um absurdo. Como podemos colocar nossos filhos dentro de uma escola dessa e ficarmos tranquilos? Fica aqui minha indignação com tudo isso e meu apelo por melhorias na escola”, disse uma mãe de aluno que não quis se identificar.