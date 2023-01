ICONHA | Gedson Paulino não cumpre lei que obriga identificação de carros oficiais

Dentre as várias reclamações da população de Iconha que temos recebido sobre a administração do prefeito Gedson Paulino, podemos citar a Lei 1.313, de maio de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação dos veículos oficiais de propriedade ou a serviço da administração pública municipal.

Essa lei, que inclusive foi aprovada pelos vereadores, mas pelo jeito não está sendo fiscalizada, busca cumprir os princípios de moralidade e transparência, fundamentais para a utilização dos recursos e bens públicos.

Com isso já se vai para oito meses e até o momento, segundo líderes comunitários, o prefeito não cumpriu com mais um de seus deveres e nem com as promessas de campanha.

Enfim, se existe lei vigente para a administração pública, ela inevitavelmente precisa ser cumprida.

ADESIVOS

Os adesivos devem conter o Brasão Oficial do município em todos os automóveis, caminhões, máquinas agrícolas e rodoviárias, ônibus, utilitários e outros, quer seja de propriedade da administração pública, alugado, convênio ou aqueles de terceiros que estejam prestando serviço por meio de contrato, de acordo com a Lei 1.313.

QUESTIONAMENTOS DA POPULAÇÃO

Por que os carros não foram adesivados até hoje?

Cadê os vereadores para cobrar?