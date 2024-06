Idaf nas Universidades: alunos de medicina veterinária de Alegre recebem capacitação

Realizada no dia 11 de junho, na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) de Alegre, uma capacitação que proporcionou aos alunos do curso de medicina veterinária uma visão abrangente sobre o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF). Este evento faz parte do projeto “Idaf nas Universidades”, idealizado pelo Diretor Técnico do IDAF, Eduardo Chagas, e colocado em prática pela equipe da Geduc.

A condução do evento ficou a cargo do professor da UFES, Dirlei Donatelle, e da Médica Veterinária Macilene Rodrigues Zeferino, que exerce o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário no IDAF, com contribuição da Técnica em Fiscalização Agropecuária do IDAF, Dalila da Costa Gonçalves.

A abordagem da palestra envolveu a aplicação de metodologias ativas, incluindo o “World Café”, com foco em quatro temas cruciais: definição e atribuições do IDAF, papel do médico veterinário diante de doenças de notificação obrigatória, identificação e sintomas dessas doenças, e estratégias de prevenção.

Dinâmica: World Café realizado pelo Idaf na UFES.

O evento contou com uma participação engajada dos alunos, que interagiram ativamente tanto presencialmente quanto online, destacando a importância do tema para a formação acadêmica e profissional. A presença não se limitou apenas aos alunos, mas também incluiu pós-graduandos e professores.

Letícia Gomes Maciel, aluna da UFES, expressou sua satisfação com o evento, elogiando a interatividade e comunicação das palestrantes do IDAF. Ela ressaltou que a apresentação contribuiu significativamente para desmistificar conceitos comuns sobre o IDAF e revelou a diversidade de funções desempenhadas pela instituição, despertando um interesse em explorar oportunidades de estágio na área.

Durante a palestra foi destacada a importância do IDAF na vigilância e controle dessas doenças. O instituto é responsável pela implementação de programas de sanidade animal, fiscalização, emissão de certificações sanitárias e coordenação de ações de emergência em casos de surtos. A atuação eficiente do IDAF é essencial para garantir a saúde dos rebanhos, a qualidade dos produtos de origem animal e a segurança do comércio nacional e internacional.

As palestrantes enfatizaram a integração dos conceitos de Saúde Única, que aborda a saúde humana, animal e ambiental de maneira interligada. Essa abordagem é vital para enfrentar os desafios sanitários contemporâneos e garantir um futuro saudável e seguro para todos.

A palestra reforçou a importância da sanidade animal e da vigilância de doenças de notificação obrigatória como pilares para a sustentabilidade da agricultura, a segurança alimentar e a saúde pública. O papel do médico veterinário, dos atuantes e futuros, na disseminação do conhecimento, na prevenção e na notificação das doenças, é crucial para enfrentar esses desafios e assegurar a integridade do setor agropecuário e a proteção da saúde pública.

Ao todo, 36 participantes estiveram presentes no local, além daqueles que acompanharam remotamente. Como reconhecimento pelo excelente trabalho, as palestrantes foram honradas com um certificado de apresentação pela UFES.

Ao final, foi realizada uma avaliação do evento com a metodologia “Que bom, que pena, que tal”, onde os alunos pontuaram aspectos positivos como a dinâmica, interatividade e relevância da palestra, bem como sugestões para futuros eventos, como mais oportunidades de prática e visitas a instituições relevantes.

Este evento não apenas enriqueceu o conhecimento dos alunos de medicina veterinária, mas também ressaltou a importância do IDAF na promoção da saúde animal e na proteção da agropecuária do Espírito Santo, fortalecendo a parceria entre as instituições e incentivando o engajamento acadêmico e profissional na área.