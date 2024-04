Iema publica edital de processo seletivo para nível superior

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) publicou, nesta sexta-feira (19), o edital do processo seletivo para contratação, em regime de designação temporária e formação de cadastro de reserva, de profissionais para atender demanda específica no combate à crise do Rio Doce. Ao todo, são 15 vagas, com remuneração de R$ 5.118,83 a R$ 6.911,73, mais auxílio-alimentação de R$ 600,00. As inscrições têm início na próxima segunda-feira (22).

As vagas são para os cargos de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, Tecnólogo em Saneamento Ambiental e Técnico de Nível Superior, com as seguintes formações: Engenharia Química, Biologia, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental, Geologia, Química, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Oceanografia ou Oceanologia, Administração e Ciências Contábeis.

O processo seletivo conta com três etapas: inscrição e classificação, comprovação de informações com apresentação de títulos, além da formalização do contrato.

As inscrições e o edital com as informações completas estão disponíveis em www.selecao.es.gov.br, na página do processo seletivo.

Os interessados têm até as 23 horas e 59 minutos do dia 02 de maio para se inscreverem. Só será aceita uma inscrição por CPF.