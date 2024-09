Iema publica edital para processo seletivo de nível superior

today3 de setembro de 2024 remove_red_eye84

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) publicou o edital do processo seletivo para contratação, em regime de designação temporária e formação de cadastro de reserva, para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental. Ao todo, são 8 vagas imediatas, com remuneração de R$ 7.222,76, mais auxílio-alimentação de R$ 600,00. As inscrições têm início na próxima segunda-feira (09).

As vagas são para atender à demanda exclusiva das atividades de fiscalização dos Termos de Compromisso Ambiental (TCA), firmados com as empresas ArcelorMittal e Vale, Ministérios Públicos Federal (MPF) e Estadual (MPES), visando à redução das emissões atmosféricas.

O processo seletivo contempla vagas para as seguintes formações: Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia Metalúrgica, Engenharia de Produção, Contabilidade, Administração e Economia.

A seleção conta com três etapas: inscrição e classificação, comprovação de informações com apresentação de títulos, além da formalização do contrato. As inscrições e o edital com as informações completas estão disponíveis em www.selecao.es.gov.br, na página do processo seletivo.

Serviço

Processo seletivo 03/2024 – TCA: https://selecao.es.gov.br/PaginaConcurso/Index/623