Iema recolhe amostras de água para investigar mortandade de peixes no Rio Santa Maria

today30 de agosto de 2024 remove_red_eye47

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) realizou, na quinta-feira (29), mais uma vistoria, acompanhado dos pescadores, para averiguar a mortandade de peixes no Rio Santa Maria e na Baía de Vitória. Na ação, foram mapeados os locais onde houve maior registro de peixes mortos e realizada a coleta de amostras de água para serem realizadas análises laboratoriais.

“Foram realizadas coletas de água em diversos pontos e de peixes para serem analisados. Essa é uma análise mais conclusiva, realizada por laboratório, para nos ajudar a averiguar qual a causa dessa mortandade de peixes. Estamos verificando todas as possibilidades de contaminação”, explicou o diretor-geral do Iema, Mário Louzada. Participaram da vistoria também representantes das Prefeituras de Cariacica e Vitória.

Desde que recebeu a primeira denúncia sobre a morte dos peixes, no domingo (25), o Iema tem realizado vistorias de barco, por terra e com drones para investigar o que pode ter acontecido. Foram verificadas também as empresas da região, mas não foram encontrados indícios de contaminação. O Instituto mediu ainda a oxigenação, a temperatura e a condutividade da água, que se encontram dentro da normalidade.

O pescador Wellington Junior, agradeceu a fiscalização realizada pelo Iema. “Temos só a agradecer pelo Iema ter vindo a campo com os pescadores para tentar ajudar a resolver o problema, que é o que a comunidade pesqueira está esperando: achar a causa do problema para resolvê-lo e voltar a trabalhar”, disse.

foto Karol Gazoni/Iema