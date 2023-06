IFES Campus Piúma abre inscrições para contratação de professor substituto

O Ifes – Campus Piúma torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado com vistas à contratação de Professor Substituto, com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Ao todo são 5 vagas para as seguintes áreas:

– Engenharia de Pesca (2 vagas)

– Gestão (1 vaga)

– Química (1 vaga)

– Turismo (1 vaga)

O período de inscrição é de 23/06 a 02/07/2023.

Edital nº 17/2023 (formato .pdf, tamanho 867 kb)

Anexo II – Cronograma (formato .pdf, tamanho 385 kb)

Formulário de inscrição (link externo)

foto Adriana Buzzulini