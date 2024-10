IJSN abre inscrições para seleção de novos bolsistas

O Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) está com inscrições abertas para a seleção de novos bolsistas pesquisadores que vão atuar em dois projetos diferentes: o Projeto de Pesquisa Impacto do Programa Estado Presente na Taxa de Homicídios no Espírito Santo e o de Avaliação do Programa Escola em Tempo Integral.

Ambos os editais têm por objetivo conceder bolsas que visem a capacitar recursos humanos, a produzir conhecimento e a desenvolver pesquisa aplicada a demandas de grande relevância para o Estado do Espírito Santo, resultando na melhoria e efetividade da gestão e das políticas públicas nos projetos institucionais.

Bolsa em projeto voltado à Educação

O projeto de Pesquisa Avaliação do Programa Escola em Tempo Integral é desenvolvido pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com a Secretaria da Educação (Sedu) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), no âmbito do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do Espirito Santo (SiMAPP).

A carga horária será de 30 horas semanais, distribuídas, preferencialmente, em seis horas diárias. Poderá existir dias de trabalho de campo em municípios dentro e fora da Grande Vitória. O valor mensal da bolsa varia entre R$1.800,00 e R$ 5.500,00. O número de vagas por modalidade, a duração da bolsa e outras informações estão distribuídos conforme a tabela a seguir: IJSN – Edital Nº 04/2024 – IJSN. As inscrições estarão abertas até o dia 13 de outubro.

Bolsa em projeto voltado à Segurança Pública

Já o Projeto de Pesquisa Impacto do Programa Estado Presente na Taxa de Homicídios no Espírito Santo é desenvolvido pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em parceria com a Secretaria de Economia e Planejamento (SEP) e a Fapes, no âmbito do Sistema de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas do ES (SiMAPP).

A carga horária será de 30 horas semanais, preferencialmente, distribuídas em jornadas diárias de seis horas. O valor mensal da bolsa é de R$ 5.500,00. O número de vagas por modalidade, a duração da bolsa e outras informações podem ser encontradas neste link IJSN – Edital Nº 05/2024 – IJSN . As inscrições estarão abertas até o dia 19 de outubro.