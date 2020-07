ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Prefeitura de Piúma realiza manutenção em bairros da cidade

A prefeitura de Piúma, através da Secretaria de Obras e Serviços, vem realizando manutenção da iluminação pública em todos os bairros da cidade.

Com isso a administração municipal contribui para aumentar a segurança de toda a população garantindo uma iluminação pública de qualidade, além de solucionar os pedidos dos moradores.

O serviço, que está sendo realizado por uma equipe de funcionários da prefeitura municipal, consiste na substituição de lâmpadas queimadas, materiais danificados, reparos em braços, dentre outros.

De acordo com o secretário Rafael Scherrer, “a iluminação pública requer reparos contínuos para funcionar corretamente, são diversos os tipos de intercorrências provocadas pelos mais variados motivos, porém a nossa equipe sempre que possível irá atender as demandas com agilidade e eficácia”, concluiu.

Para solicitar o serviço, o interessado deve entrar em contato através do telefone 3520-1226, de segunda a sexta-feira.