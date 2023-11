Indicadores consolidam avanços na gestão desenvolvimentista de Vila Velha

28 de novembro de 2023

Com a iminente chegada do fim do ano, o município de Vila Velha revela uma trajetória ascendente de avanços nos indicadores econômicos e sociais, o que aponta para um histórico cenário de estabilidade e de crescimento sustentável, após décadas de estagnação. A atual gestão municipal tem se destacado por suas políticas públicas e ações direcionadas ao desenvolvimento econômico, o que segue se refletindo positivamente nos números e na geração de emprego, renda e tributos.

Um dos maiores destaques deste novo e virtuoso ciclo de crescimento é o desempenho do Porto de Vila Velha. Este importante hub logístico – que antigamente era operado pela Codesa e que hoje está sob a gestão da VPorts, após a primeira privatização do setor registrada no Brasil – já movimenta mais de 92% de todas as cargas gerais que entram e saem dos portos do Estado, apresentou um aumento de 15% na movimentação em relação ao ano anterior. Essa performance impulsiona a economia local, gerando empregos diretos e indiretos e promovendo a integração com outros centros de comércio nacional e internacional.

Aumento nas exportações

Vila Velha também registrou um aumento de 12% nas exportações de matéria-prima e mercadorias, impulsionando a diversificação da base produtiva e a abertura de novos negócios, novos empreendimentos e novos mercados internacionais. Esse movimento contribui significativamente para a economia canela-verde, gerando empregos e arrecadação tributária, e fortalecendo a posição competitiva do município no contexto regional do Espírito Santo.

Importante destacar que o Complexo Portuário de Vila Velha é o principal hub do país para importações de veículos, impulsionadas principalmente pela crescente demanda de veículos elétricos, que contribuiu para um crescimento de 132% em relação ao mesmo período do ano passado.

Este crescimento – apoiado por investimentos estratégicos em setores como os de operações logísticas e portuárias, serviços, construção civil, comércio, mercado imobiliário, turismo e tecnologia – foi o que fortaleceu a base econômica da cidade.

A logística também vem se fortalecendo com investimentos em infraestrutura viária e sistemas de transporte. Projetos de expansão e modernização das vias de acesso aos terminais portuários têm sido priorizados para otimizar o fluxo de mercadorias, aumentando a eficiência operacional e reduzindo custos logísticos para empresas locais e parceiras.

A VPorts, antiga CODESA, projeta fazer um conjunto de investimentos em obras de infraestrutura visando a melhorias nos serviços portuários, que contribuirá para a integração de todos os modais logísticos.

Novos empreendimentos industriais e comerciais estão sendo incentivados pelo município. Empresas de diferentes segmentos têm demonstrado interesse em estabelecer operações em Vila Velha, atraídas pela infraestrutura existente, incentivos fiscais e pela política de apoio ao desenvolvimento empresarial.

Indicadores

“Os indicadores sociais também demonstram melhorias, com uma redução de 8% na taxa de desemprego em relação ao mesmo período do ano passado. Programas de capacitação profissional e incentivos à empregabilidade têm sido prioridades, visando a inclusão e qualificação da mão de obra local. Entretanto, desafios ainda persistem, especialmente no que se refere à infraestrutura e mobilidade urbana.

A Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes tem trabalhado em planos de melhoria, visando otimizar o sistema viário e aprimorar os serviços públicos”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti.

Os moradores da cidade expressam opiniões diversas sobre o desempenho da gestão na área de desenvolvimento econômico e social. Enquanto alguns elogiam as iniciativas voltadas para o crescimento e a geração de emprego e renda, outros apontam a necessidade de mais investimentos em outras áreas, principalmente infraestrutura (drenagem, pavimentação, coleta e tratamento de esgoto, urbanização e água potável), saúde, segurança e educação.

“Com o final do ano se aproximando, a expectativa é de que a administração de Vila Velha continue focada em impulsionar o desenvolvimento de forma sustentável e inclusiva, respondendo aos anseios da população e consolidando Vila a cidade como referência em crescimento econômico no Estado do Espírito Santo”, encerra o secretário Everaldo Colodetti.

Diferenciais de Vila Velha

Gestão moderna e eficiente:

– Nota “A” do Tesouro Nacional – Ranking de Confiabilidade/Informações Contábeis

– 1º lugar em Transparência Pública no Espírito Santo/ONG Transparência Capixaba

– Selo Ouro no Programa Nacional de Transparência Pública/Atricon

Desenvolvimento Econômico:

– Menor tempo de abertura de empresas no ES: até 9 horas

– Líder em geração de empregos no Estado 2022 e 2023

– 1º lugar em potencial de consumo no ES

– 6ª cidade do Brasil em Capital Humano

Fomento aos Setores Produtivos:

– Nº 1 em desburocratização

– Melhor ambiente de negócios do Estado

– Melhor cidade para se empreender no ES e a 29ª no país

– Maior valorização imobiliária do Brasil em 2022

Vila Velha do trabalho:

– Município que mais cresce no ES

– Maior número de empresas em funcionamento no ES: 75.278

– 57 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) formalizados

– Maior pacote de investimentos da história: R$ 3,5 bilhões

– Maior canteiro de obras a céu aberto do Estado

– Líder do ranking capixaba de empreendimentos imobiliários

Vila Velha do Turismo:

– 1º lugar no Ranking Capixaba de Tecnologia de Cidades Inteligentes

– 2º destino mais procurado do Brasil no site de viagens booking.com

– 6ª cidade turística mais inteligente do Brasil

– Única cidade do ES escolhida como Destino Turístico Inteligente/MTur

– Destino mais procurado no Estado pelo aplicativo turístico Airbnb