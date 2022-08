ANCHIETA | Iniciado trabalhos de regularização fundiária em Nova Anchieta

A Prefeitura de Anchieta iniciou esta semana os trabalhos do Programa Habitar Legal, no bairro Nova Anchieta, na sede municipal. A intenção é garantir a permanência das pessoas no local onde vivem, porém em situação regular, entregando aos moradores a posse legal de seus terrenos.

Na semana passado o prefeito Fabrício Petri se reuniu com lideranças da comunidade para pontuar como será as ações de regularização no bairro, apresentar a equipe de trabalho e sanar algumas dúvidas.

No bairro foi instalado um escritório para atender os moradores interessados em regularizar seus imóveis. Uma equipe também já iniciou a visita às residências. De acordo com a comissão responsável pelo programa, as documentações serão liberadas por lote, obedecendo a um cronograma e a demanda do cartório de registro de imóveis local.

Uma comissão composta por servidores da Prefeitura de Anchieta se capacitou para seguir corretamente todas as etapas do processo de regularização no município e garantir o cumprimento de um plano de ação.

Segundo a secretária de Desenvolvimento, Integração e Gestão de Recursos, Paula Louzada, a ação será contínua e pretende beneficiar diversas famílias de Anchieta. “Pretendemos garantir a posse regularizada dos terrenos onde essas pessoas vivem. O trabalho irá se estender por outros bairros beneficiando centenas de famílias”, disse. Em Nova Jerusalém, por exemplo, o programa beneficiou cerca de 250 famílias até início deste ano.

É um sonho que estamos vivendo juntos com os moradores. Nos próximos meses entregaremos mais documento. O trabalho é minucioso e precisamos respeitar a demanda do cartório da cidade que faz o registro. Espero atender toda a demanda e depois seguir com os trabalhos para mais outros bairros”, disse Petri.

Informações: (28) 3536-3690 – Escritório Regularização Fundiária.