Inscrições abertas para a caminhada de Iriri até a Praia do Coqueiro

21 de janeiro de 2025

Estão abertas as inscrições para a caminhada de Iriri até a Praia do Coqueiro, que vai ocorrer no próximo sábado (25), a partir das 6h30. O percurso de sete quilômetros leva os participantes por caminhos entre praias secretas, trilhas e pedras.

As belezas naturais de Anchieta são o principal atrativo e rendem belas fotografias de recordação.

A saída será às 6h, do Centro de Anchieta, com transporte oferecido pela organização para quem não for de condução própria. Antes da caminhada iniciar, a concentração será em Iriri, no Restaurante Recanto da Pedra, na Praia da Costa Azul.

A caminhada não é de organização da Prefeitura de Anchieta. O período de inscrições vai até sexta-feira (24). A taxa é de R$ 75. Mais informações pelo telefone (28) 99926-1429, com Luiz Marconcini ou no link.