Inscrições abertas para oficina de cinema em Anchieta

today5 de junho de 2024 remove_red_eye28

Começou nesta quarta-feira (5) o período de inscrições para a Oficina Polivalente de Realização Cinematográfica “Aprender Fazendo”, com duração de três meses. A oficina é gratuita para a população anchietense, oferecida pela Prefeitura de Anchieta com recursos do Governo Federal por meio da Lei Paulo Gustavo. O prazo termina no dia 19.

A inscrição é aberta para pessoas a partir de 15 anos de idade e poderá ser feita on-line, através da plataforma de inscrição, ou pessoalmente no espaço CEU das Artes entre 8h e 17h. Acesse o link para solicitar uma vaga.

As aulas serão ministradas às segundas-feiras e às quartas, às 18 horas, no CEU das Artes (ao lado do Corpo de Bombeiros). Dúvidas ou detalhes sobre o curso, ligue (28) 99254-7479.

O professor será Othon Ribeiro. Fotógrafo profissional desde 1991, graduou-se em cinema e TV, com especialização em direção de fotografia pela Escuela Internacional de Cine y TV de San Antonio de Los Baños, Cuba, em 1998.