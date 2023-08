Seminário vai unir experiências turísticas de Gramado com Montanhas Capixabas

O turismo é peça fundamental na economia do país. A atividade registrou um faturamento de R$ 208 bilhões em 2022, um crescimento de 28% em relação a 2021, segundo levantamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). Dentre os destinos mais procurados pelos turistas está a Serra Gaúcha.

Não é à toa que Gramado está sempre entre as cidades mais buscadas pelos brasileiros para viajar, afinal, a região encanta por sua gastronomia, belas paisagens e atrações que garantem diversão o ano todo, entre elas, a Páscoa, o Festival de Cinema e o Natal Luz.

No Espírito Santo, a atividade turística apresentou crescimento de 25,5% no ano de 2022. De acordo com dados do Instituto Jones Santos Neves (IJSN), a receita arrecadada com o turismo no Estado subiu 42,9% no ano passado, em relação a 2021.

Para unir essas duas realidades e trocar experiências, o Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau realizará o V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas, com o tema: “O que torna um destino turístico case de sucesso?” O evento acontece nos dias 22 e 23 de agosto de 2023, no auditório do Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins.

Uma comitiva da Serra Gaúcha já confirmou presença. Entre os palestrantes, Nestor Tissot – prefeito de Gramado; Claudiomar Portal de Souza – presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur) e Eduardo Zorzanelo – CEO da Rossi e Zorzanelo (realizador da Festuris, Connection e Chocofest).

Também estarão presentes e contarão suas experiências: Weverson Meireles – secretário de Estado de Turismo do Espírito Santo e Paulo Maia – diretor do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo (Sindihotéis).

“Esta é uma ação que vem de encontro com a Política de Regionalização do Turismo para o fortalecimento das governanças regionais e municipais. Debater boas práticas para o turismo sustentável, vinculado ao agroturismo, ao turismo de natureza e em especial o turismo de experiência, acompanhando as diretrizes da Organização Mundial do Turismo, é fundamental para o desenvolvimento integrado e ordenado do setor”, afirma o secretário Meireles.

O V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas é uma realização do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau e tem apoio da Secretaria de Estado do Turismo do Espírito Santo, Senac, Sicoob, Sebrae e prefeituras de Domingos Martins a Venda Nova do Imigrante. A produção é da Nova Comunicação.

AGROTURISMO

Durante o seminário haverá a possibilidade dos empreendedores do agroturismo estarem presentes com seus produtos. A estimativa é de que mais de 400 pessoas participem do evento, que é destinado, principalmente, a empreendedores e empresários turísticos e gestores públicos. Informações sobre como participar com seus produtos podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected] ou pelo telefone/WhatsApp: (27) 3248-0035.

INSCRIÇÕES

A inscrição para quem deseja participar do seminário é gratuita, e deve ser feita no link: https://forms.office.com/r/du4K5rnUN2. O restaurante do China Park funcionará para almoço, sendo o custo de responsabilidade do participante.

PROGRAMAÇÃO (SUJEITA A AJUSTES)

V Seminário de Fortalecimento do Turismo das Montanhas Capixabas

Tema: O que torna um destino turístico case de sucesso?

Data: 22 e 23 de agosto

Horário: 22/08 – 8h às 17h; 23/08 – 8h às 12h

Local: Auditório do Hotel Fazenda China Park, Domingos Martins

Dia 22/08 (terça-feira)

8h – Credenciamento e café de boas-vindas.

9h – Abertura e fala das autoridades.

9h30 – Painel: A preparação do destino por meio da qualificação dos serviços turísticos

Claudiomar Portal de Souza (RS): presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur).

Paulo Maia (ES): diretor do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo (Sindihotéis).

10h30 – Painel: Eventos como estratégia para geração de fluxo turístico.

Eduardo Zorzanelo (RS): CEO Rossi e Zorzanelo (realizador da Festuris, Connection e Chocofest)

Weverson Meireles (ES) – secretário de Turismo do Espírito Santo.

11h30 – Almoço.

13h30 – Painel: A Gastronomia como indutor turístico (SENAC).

14h30 – Turismo de Experiência (SEBRAE).

15h30 – Gramado: Um case de sucesso

Nestor Tissot (RS) Prefeito de Gramado – Eleito duas vezes Prefeito Empreendedor Nacional pelo Sebrae.

17h – Encerramento com a presença do fogão móvel de Venda Nova do Imigrante.

Dia 23/08 (quarta-feira)

9h às 12h – Atualização planejamento estratégico da região turística Montanhas Capixabas e produção da Carta Montanhas Capixabas (carta de intenções do setor que será entregue a autoridades políticas estaduais).