100 vagas para cursos e palestras gratuitas em Guarapari, inscrições até amanhã (09)

today8 de novembro de 2021 remove_red_eye56

A Secretaria de Turismo, Empreendedorismo e Cultura (Setec), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), vai realizar a partir da próxima quarta-feira (10) vários cursos de qualificação e palestras voltadas para empresários, rede hoteleira, artesãos, comerciantes, quiosqueiros e donos de restaurantes.



Serão cinco temas diferentes e serão disponibilizadas 20 vagas por curso.



Os interessados devem procurar a Setec, na Avenida Munir Abud, 234, Praia do Morro, para realizar as inscrições na até terça-feira (09), de 09h às 17h.



Para se inscrever, é preciso levar os seguintes documentos:

– Identificação da Empresa, o documento apresentado deve conter os dados cadastrais da empresa, para que seja possível o preenchimento da ficha de inscrição;

– Identificação do Empresário(a) / Responsável, deve ser um documento de identificação válido e com foto.



Confira a programação

Tema: Descomplicando a Inovação no Turismo

10 de novembro | 16h às 18h

Público: empresários em geral e rede hoteleira

Local: Restaurante Salino

Tema: Artesanato Competitivo

17 e 18 de novembro | 08h30 às 12h30

Público: artesãos em geral

Local: Núcleo da Tecnologia da Educação (NTE)

Tema: Atendimento ao Cliente: Como satisfazer e encantar seus clientes

22 de novembro | 16h às 18h

Público: comerciantes em geral

Local: Núcleo da Tecnologia da Educação (NTE)

Tema: Boas práticas na manipulação de alimentos

23 de novembro | 16h às 18h

Público: quiosqueiros e restaurantes

Local: Restaurante Salino

Tema: Diferenciação: como se destacar da concorrência

25 de novembro | 19h às 21h

Público: comerciantes em geral

Local: Núcleo da Tecnologia da Educação (NTE)