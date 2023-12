Inscrições para o Programa de Estágio da Samarco terminam dia 20 de dezembro

O prazo para concorrer a uma vaga no Programa de Estágio 2024 da Samarco está terminando. Os interessados (as) podem se inscrever até quarta-feira da próxima semana, dia 20/12. A empresa oferece 50 vagas para estudantes de nível superior e técnico, distribuídas entre suas unidades em Minas Gerais e no Espírito Santo, e as inscrições devem ser realizadas pelo site neste link: https://trabalheconosco.vagas.com.br/samarco/estagio-samarco.

Para se candidatar, os (as) universitários (as) devem estar cursando a partir do 3º período da graduação. Estudantes do nível técnico devem estar no 1º módulo. O processo seletivo será composto por inscrições e testes online, dinâmica de grupo e entrevista com a liderança online, avaliação psicológica e exames admissional.

É necessário ter disponibilidade para estagiar por, no mínimo, um ano e a atuação poderá ser em Minas Gerais: no complexo de Germano em Mariana, em Matipó e região do Projeto Candonga (Santa Cruz do Escalvado, Rio Doce e Ponte Nova), além do escritório da empresa em Belo Horizonte. E no Espírito Santo: na unidade de Ubu, em Anchieta. O início do estágio está previsto para março de 2024.

A empresa oferecerá bolsa de estágio, auxílio transporte e alimentação nos restaurantes das unidades. A carga horária prevista é de 6 horas, de acordo com o turno das aulas de cada estudante e programa de desenvolvimento específico para o grupo.

Diversidade e Inclusão

Os Direitos Humanos e a Diversidade são pilares relevantes de gestão da empresa. A Samarco incentiva a candidatura de pessoas com deficiência, negras, mulheres e LGBTI+. Promove ações para o desenvolvimento profissional e valorização de pessoas pertencentes aos grupos minorizados no âmbito do Programa de Diversidade, Equidade e Inclusão (D&E), alinhada ao propósito de fazer uma mineração diferente.