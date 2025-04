Instituto de Previdência de Cachoeiro anuncia leilão eletrônico de bens imóveis

O Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim (Ipaci) está leiloando eletronicamente seis imóveis que compõem seu Fundo Previdenciário. O prazo para propostas começou no dia 28 de março e vai até dia 22 de abril, às 14h, no link: https://www.ipaci.es.gov.br/leilao-eletronico-001-2025/.

Entre os itens à venda, três deles estão no Centro da cidade: o do antigo Clube Ita; o prédio do Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães e dois terrenos divisando o mesmo, sendo que esses últimos compõem apenas um item do leilão, além de uma sala comercial no Edifício Itapuã.

Também estão sendo oferecidos um terreno localizado no bairro Gavião/Valão, com 41 mil m²; um em Sambra (Soturno), com 2527,15 m² e um outro em frente ao novo hospital da Unimed, no bairro União, com 166 mil m².

O edital completo está disponível no link “Leilão eletrônico 001/2025”. Quem estiver interessado deverá fazer cadastro no site do Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br), clicando em “Cadastre-se”, selecionando a opção “Participante/Leilão” e preenchendo todos os dados solicitados para obter a chave de identificação e senha pessoal, ambas intransferíveis.

Poderão participar do leilão tanto pessoas físicas quanto jurídicas, desde que estejam inscritas, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda.

Para a presidente executiva do Instituto, Danielly Brandão Távora, essa é uma boa oportunidade, pois os imóveis têm excelente localização. “Este leilão eletrônico representa uma oportunidade significativa tanto para investidores quanto para cidadãos interessados em adquirir propriedades em áreas estratégicas de Cachoeiro de Itapemirim”, concluiu.

foto Márcia Leal/PMCI