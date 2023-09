Investimentos no Estado neste ano somam mais de R$ 2,5 bilhões e quase 2 mil empregos

Capacidade de investimento, ambiente econômico equilibrado, solidez fiscal, instituições financeiras respeitadas no mercado. Todos esses indicadores contribuem para que o Espírito Santo seja cada vez mais competitivo. Somente nos primeiros oito meses deste ano, empresas dos setores de bebidas, fertilizantes, mármore e granito, tecnologia de iluminação, bens de consumo de higiene, saúde e nutrição, farmacêutico, indústria de alumínio, café e também de aço anunciaram investimentos no território capixaba. A soma dos projetos de implantação, ampliação ou modernização é da ordem de mais de R$ 2,5 bilhões.

Entre as empresas que anunciaram a implantação de projetos que, juntos, vão gerar 1.867 postos de trabalho para os capixabas estão Olam Coffee, Grupo Simec, Viminas, Biancogrês, Café Meridiano, Cia do Jeans, Grupo Intral/Ilumatic, Reckitt Hygiene Comercial, Hypera Pharma, Decolores Mármore e Granito, SB Mineração, Bebidas Alfredense, Grupo RaiaDrogasil, Melcorpol, AgroCP, Perfil Alumínio, Ferrari Diamonds e NetZero.

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, reforçou o compromisso da parceria firmada com as empresas instaladas no Espírito Santo e destacou que empresas de diversas regiões do País têm buscado o Espírito Santo como um novo destino para investimentos, em função dos indicadores socioeconômicos e dos instrumentos de competitividade, como os Programas de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES) e de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo (Compete-ES).

“O Espírito Santo foi destaque na geração de empregos, com o melhor desempenho dos últimos 10 anos, e no Ranking de Competitividade dos Estados 2023, ocupando a segunda posição no País em infraestrutura e em solidez fiscal e a quarta posição em sustentabilidade ambiental. Pelo segundo ano consecutivo, o Estado está entre as dez unidades da Federação mais competitivas e é o terceiro mais competitivo da Região Sudeste. Temos instituições financeiras confiáveis e com desempenho positivo no mercado. Só temos a crescer, conquistar mais espaços no mercado e gerar emprego e renda para o cidadão que mora no Estado”, disse Ricardo Ferraço.

A previsão é de que, em 2023, outras empresas dos setores de química, pré-moldados, comercial atacadista, metal, embalagens, rochas ornamentais, vestuário, madeireiro, metalmecânico, agroindústria, adubos, logístico e produtos alimentícios também façam anúncios de investimentos, sendo um total de R$ 26,4 bilhões e estimativa de geração de 4.508 empregos até 2030.