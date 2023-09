Itapemirim apresenta propostas para a Lei Orçamentária Anual 2024

Com objetivo de dialogar com a população, a prefeitura de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, realizou nesta quarta-feira (27), uma Audiência Pública para tratar sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA 2024), um instrumento de planejamento, com as expectativas de receitas e os investimentos previstos pela administração ao longo do ano seguinte.

A Subsecretaria de Planejamento e Gestão Orçamentária destaca que a população poderá esclarecer dúvidas também pelo e-mail: [email protected]

As propostas para a Lei Orçamentária Anual 2024 serão enviadas para a Câmara até o dia 29 de setembro, onde será colocada em votação.

A Audiência Pública foi transmitida ao vivo pelo facebook do Município, e está disponível no seguinte endereço eletrônico: https://fb.watch/nkjQyzIOki/