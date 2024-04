ITAPEMIRIM | Contribuinte que pagar o IPTU até dia 30 de abril terá desconto de 25%

Atenção contribuinte!! Fique atento para não perder os prazos dos descontos no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao ano de 2024. O calendário divulgado pela Prefeitura de Itapemirim estabelece os descontos de acordo com as datas dos pagamentos. No dia 30 de abril termina o primeiro prazo, que oferece o maior desconto. Confira:

Para pagamento à vista, em cota única, os descontos variam entre 10 e 25%:

– 25% de desconto para pagamento até o dia 30 de abril de 2024;

– 20% de desconto para pagamento até o dia 31 de maio de 2024;

– 15% de desconto para pagamento até o dia 28 de junho de 2024;

– 10% de desconto para pagamento até o dia 31 de julho de 2024.

Também é possível parcelar em 4 vezes sem desconto. Nesta condição as datas dos vencimentos serão:

– 1ª parcela em 30 de abril de 2024;

– 2ª parcela em 31 de maio de 2024;

– 3ª parcela em 28 de junho de 2024;

– 4ª parcela em 31 de julho de 2024.

Existe também a opção de pagamento em cota única sem desconto. Desta forma o vencimento será até 30 de agosto de 2024.

O dinheiro arrecadado com o IPTU retorna para a população em investimentos na Educação (25%), Saúde (15%) e o restante do montante em áreas como infraestrutura, pavimentação de ruas e estradas, iluminação, em programas sociais e demais custeio de ações de serviços públicos prestados aos munícipes.

Vale destacar que o atraso no pagamento pode resultar em acréscimos (juros e multas), inscrição em dívida ativa, cobrança extrajudicial (protesto em cartório), cobrança judicial, impossibilidade de retirar certidão negativa.

Para emitir o carnê do IPTU 2024 basta acessar o link:

https://servicos.cloud.el.com.br/es-itapemirim-pm/services/lancamentos_diversos.php?cod=LF