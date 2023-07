Itapemirim discute Projeto de Lei sobre reajuste de salário dos servidores

O Projeto é resultado do diálogo com o Sindserv e concede reajuste salarial de 6,46%

Representantes do Executivo estiveram reunidos nesta sexta-feira (07) com vereadores e presidente do Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv), na Câmara Municipal, para debaterem sobre o Projeto de Lei Complementar que concede revisão geral anual aos servidores de Itapemirim.

O projeto é resultado do diálogo com o Sindserv e concede reajuste salarial de 6,46%, que serão lançados na folha de pagamento dos servidores públicos municipais a partir do mês de agosto.

Os valores referentes aos meses de janeiro a julho serão pagos de forma parcelada a partir do mês de outubro.

O objetivo da reunião foi discutir o projeto juntamente com os vereadores e o Sindserv para esclarecer dúvidas e pedir o apoio à Casa de Leis para aprovação, possibilitando assim o início do pagamento aos servidores.

O secretário de Finanças, Marcos Toledo, explicou aos vereadores como foi todo processo de diálogo junto ao sindicato, e que o projeto de lei que foi encaminhado à Câmara é a opção mais viável para o município conseguir cumprir com a sua obrigação, uma vez que a receita caiu consideravelmente.

“Seria negligente a gente propor algo que futuramente não teria condições de cumprir. A realidade do município hoje é outra. Estamos fazendo tudo com muita cautela, muito zelo, dentro da legalidade”, disse o secretário de Finanças, Marcos Toledo.

A diretora-presidente do Sindiserv, Adriana Paula Viana Alves, pediu aos vereadores para analisarem o projeto com carinho para que não volte ao Executivo e atrase ainda mais o pagamento dos servidores.

“Os interesses políticos não podem se sobrepor aos interesses do servidor. A administração alega que não tem condições para pagar e pediu um prazo de até 14 meses. Quando fala ‘até’, eu entendo que há o interesse da administração de pagar até antes, se possível. O que me preocupa é o fato de os vereadores colocarem emendas e prejudicar o processo. Judicializar dificultará os trâmites”, argumenta Adriana.

O projeto foi debatido e os vereadores tiraram suas dúvidas com os representantes da administração e também com o sindicato.

Estiveram presentes na reunião o secretário de Governo, Ricardo Cordeiro, o secretário de Finanças Marcos Toledo, o servidor Pablo Nascimento. Representando o sindicato a diretora-presidente Adriana Paula Viana e, da Câmara, o presidente da Casa, vereador Paulo Sérgio Toledo Costa, João Bechara, Erasto da Costa Rocha e Renildo Peçanha, além de assessores dos vereadores que não puderam comparecer.