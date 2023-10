ITAPEMIRIM | Hospital Menino Jesus: conheça os serviços prestados pela instituição

4 de outubro de 2023

Localizado entre as comunidades de Itaoca e Itaipava, em Itapemirim, o Hospital Materno-Infantil Menino Jesus é uma instituição de saúde que se dedica a oferecer diversos tipos de serviços médicos à população. Procurado não apenas por moradores do próprio município, o hospital atende também aos municípios vizinhos, como Piúma, Iconha, Presidente Kennedy, Marataízes, Rio Novo do Sul, entre outros.

CONHEÇA QUAIS SÃO OS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO :

– Leitos de observação (Pronto Atendimento Clínico e Pediátrico).

– Leitos de observação (Pronto Atendimento Obstétrico).

– Internação Adulta em Clínica Médica (Pronto Atendimento). Paciente em observação a mais de 24 horas.

– Internação em Terapia em Unidade Intensiva (UTI).

– Internação em Maternidade (Obstetrícia e Ginecológica).

– Leitos para procedimento de Hemodiálise.

– Radiologia, Mamografia, Ultrassonografia (exceto Ultrassonografia Morfológica).

– Hemodiálise.

– Eletrocardiograma eletivo.

– Consultas e procedimentos cirúrgicos eletivos ginecológicos e de vasectomia.

COMO AGENDAR:

Para serviços de Radiologia, Ultrassonografia e Eletrocardiograma: O paciente precisa se direcionar a AMA com identidade, comprovante de residência, cartão dos SUS e requisição/pedido médico do exame para agendamento.

Para consultas pré-cirúrgicas eletivas: o paciente é orientado a procurar a Secretaria de Saúde do município de Itapemirim. No local, o paciente informará a necessidade de obter uma consulta eletiva e receberá as orientações apropriadas para a conclusão do processo.

PARA OS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE:

Paciente em caso de transferência de local. O paciente que estiver realizando hemodiálise em outro local, a prestadora do serviço entrará em contato com o Hospital Menino Jesus. A equipe médica do setor analisa o caso do paciente solicitante, podendo realizar mais exames para ser avaliada a situação atual. Estando tudo correto, o hospital retornará para a organização solicitante com a escala contendo a disponibilidade de dias e horários em que o paciente poderá realizar o procedimento no hospital.

Paciente hospitalizado. A instituição que tem esse paciente precisando do procedimento entrará em contato com o hospital, onde serão analisados os exames do paciente, podendo ser realizados demais exames para avaliar a situação atual, estando tudo correto, somente após a alta desse paciente que o mesmo realizará o procedimento no hospital.

Serviços de mamografia: o paciente deve iniciar o processo diretamente no posto de saúde de sua localidade.

QUANTITATIVO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Pediatria: 10 leitos de internação + pronto atendimento.

400 atendimentos / mês.

Internação e observação no pronto atendimento/ Adulto: 8 leitos (Clínica Médica)

Em média 4.000 atendimentos / mês.

Leitos de observação, pré-parto e internação em Pronto Atendimento Obstétrico/Ginecológico e Partos (cesariana e normal).

30 leitos.

Em média 60 partos / mês.

08 leitos de Internação em UTI.

10 máquinas para realização de Hemodiálise.