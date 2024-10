Itapemirim Praia Moto Fest promete reunir motociclistas de outros estados neste fim de semana

O evento será realizado nos dias 18, 19 e 20 de outubro, no Terminal Pesqueiro, em Itaipava

Quase tudo pronto para a 5ª edição do “Itapemirim Praia Moto Fest”. O evento já conta com a confirmação de mais de 200 Motoclubes, sendo eles do Espírito Santo e também de diversos estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas e do Distrito Federal. A estimativa é que entre 3 a 5 mil pessoas passe pelo evento diariamente.

Uma super estrutura, com um pavilhão coberto de 60×20 metros, está sendo montada para sediar o evento. Haverá praça de alimentação, palco onde vai rolar muito Rock and roll, cervejaria artesanal, food truck, espaço para comercialização de artigos voltados para os motociclistas, banheiros e segurança.

Além disso, claro que não poderia faltar ela, que já se tornou o ícone do Itapemirim Praia Moto Fest: a moto gigante, com mais de 15 metros de largura e 7 metros de altura, que esse ano está repaginada, e pronta para brilhar sendo plano de fundo para muitas fotos.

O evento aquece efetivamente a economia da cidade com impacto positivo em diversos setores, desde hospedagem, restaurantes até o comércio local e serviços. Inclusive o setor hoteleiro já está praticamente lotado, restando poucas vagas em alguns estabelecimentos.

Também haverá um espaço disponível para Camping. Basta o motociclista chegar na área do evento que será direcionado.

Apesar do evento contar com uma variedade de atrações para o público, com opção de entretenimento e lazer para toda a família no próprio pavilhão, uma das atrações muito esperada é o Passeio que acontecerá no sábado, às 10 horas, percorrendo pontos turísticos, arquitetônicas e visitando agroindústrias de Itapemirim.

Embora sejam os anfitriões, um momento especial terá como protagonista os donos da casa. Será realizada, também no sábado, a cerimônia de coletamento de alguns Motoclubes pertencentes a Associação local.

O 5º Itapemirim Praia Moto Fest é uma realização da Prefeitura de Itapemirim, em parceria com a Associação de Motociclistas de Itapemirim ES (AMIES).

Confira a programação

Sexta-feira (18)

17h – Abertura

21h – Projeto K

23h – Rock in Beer

Sábado (19)

07h – Café da manhã

10h – Passeio de Moto

13h – Churrasco (coletados)

15h – Marajhá

17h – Agradecimentos, Coletamento Esquadrão Lobo

19h – Frequency

21h – L.S.D

23h – Ligação Direta

Domingo (20)

06h – Café da manhã

14h – Badalados