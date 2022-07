ITAPEMIRIM | Prefeito se reúne com diretores do Hospital Evangélico para reabrir pronto socorro

Fechado desde 2019, o pronto socorro do Hospital Evangélico Litoral Sul (antigo Santa Helena) deve voltar a funcionar em breve. A boa notícia é fruto de uma parceria que está sendo realizada entre os Municípios de Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy, Hospital Evangélico, com apoio do Governo do Estado.

No encontro realizado na manhã desta quarta-feira (27), a direção do Hospital apresentou a proposta para viabilizar a reabertura do Pronto Socorro, e estimou a necessidade de um investimento de R$ 1.230.058,15 a ser viabilizado por parte do poder público municipal, que neste caso, será um contrato tripartite, ou seja, haverá a divisão entre os três municípios.

As despesas englobam insumos (materiais hospitalares e medicamentos), apoio e manutenção, e despesa com pessoal (serviços médicos, enfermagem e administrativo). Toda a documentação do acordo entre os municípios está sendo preparada em consonância com a legislação, sob orientação da Secretaria Estadual de Saúde – SESA, e será amplamente debatida com os municípios para que esteja dentro do que cada legislação municipal regulamenta.

Hoje o hospital conta com um laboratório de altíssimo nível, 20 leitos de UTI, centro de imagem completo e muito bem equipado.

Com a reabertura do Pronto Socorro, os pacientes terão todo o suporta necessário da unidade. De acordo com a instituição, 90% dos pacientes acidentados poderão ser tratados no próprio hospital, que tem hoje a especialidade de ortopedia, e equipamentos para procedimentos.

Na ocasião foi tratado sobre as benfeitorias que a instituição filantrópica pretende realizar no Hospital, ampliando o porte do mesmo, bem como o número de leitos que deve passar de 76 para 125. E ainda foi apresentado o projeto da reestruturação física. No entanto a prioridade no momento é concluir a primeira etapa: a reabertura do Pronto Socorro.

De acordo com o prefeito de Marataízes, Jaiminho Machado, 70% dos pacientes que a UPA daquele Município atende são de Itapemirim. “Isso redobra a necessidade de investirmos nesta parceria com o Hospital Litoral Sul, na reabertura do Pronto Socorro”, frisou Dr. Antônio Rocha ao relatar que Itapemirim fará todos os esforços necessários para que as portas sejam abertas o mais breve possível.

O prefeito de Itapemirim já determinou que a Secretaria de Saúde agilize todas as melhorias possíveis para a saúde do Município, entre elas abertura da UPA de Garrafão, melhorias no Hospital Menino Jesus, e agora a parceria de reabertura do Pronto Socorro do Hospital Santa Helena.