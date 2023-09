Itapemirim recebe indicação de emenda parlamentar de mais de R$ 800 mil para a pesca

O valor será destinado a obra de construção da cobertura metálica do cais do porto de Itaipava, atendendo um pedido antigo dos pescadores da comunidade

O município de Itapemirim formalizou no sistema federal e está apto a receber a emenda parlamentar indicada no Ministério da Pesca e Aquicultura pela então deputada Norma Ayub, no valor de R$ 814.500,00. O valor será destinado a obra de construção da cobertura metálica do cais do porto de Itaipava, atendendo um pedido antigo dos pescadores da comunidade.

O prefeito de Itapemirim, Antônio da Rocha Salles, informou que toda a documentação solicitada pelo Governo Federal já foi providenciada e agora está só aguardando a liberação da verba.

“O município já atendeu com todos os documentos para celebração do convênio. O Setor de Captação de Recursos só está aguardando o Ministério da Pesca e Aquicultura, que já se manifestou favorável”, disse o prefeito.

Antônio ainda informou que o Município participará com um valor de R$ 46.610,64 a título de contrapartida financeira, necessária para a finalização completa da obra.

“Destaco aqui o importante trabalho realizado pelos pescadores e espero que essa obra possa contribuir para o melhor desenvolvimento de sua profissão. Não poderia deixar de agradecer à ex-deputada federal Norma Ayub, que teve essa sensibilidade de fazer a indicação dessa emenda pensando nesses profissionais”, finalizou.