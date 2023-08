ITAPEMIRIM | Termina na sexta (18) o prazo para solicitar o kit conversor digital gratuitamente

É necessário ter realizado o Cadastro Único (CadÚnico) até 2022

Em Itapemirim, até este momento, apenas 698 pessoas se cadastraram para receberem o kit conversor digital gratuito. Apesar do número de famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) ser muito maior que isso, muitas famílias que ainda podem se beneficiar ainda não realizaram o cadastro. Vale destacar que faltam apenas 3 dias, já que o último dia para realizar o agendamento para receber gratuitamente o KIT CONVERSOR DE SINAL ANALÓGICO DIGITAL é dia 18 de agosto (sexta-feira).

O kit contém uma antena UHF e conversor para recepção do sinal de TV digital. Caso a pessoa já esteja inscrita no CadÚnico (até 2022), basta ligar para 0800-000-1620 (ligação gratuita) ou acesse o site oficial www.sejadigital.com.br para realizar o seu agendamento. É necessário ter em mãos o número do NIS ou o CPF. A Secretaria de Assistência Social está à disposição para auxiliar a população, basta procurar o CRAS da Vila, CRAS de Itaoca ou NAFAC de Garrafão.

Não deixe essa oportunidade passar! A ação é uma parceria entre a prefeitura de Itapemirim e a Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil, que visa assegurar o acesso à programação aberta às famílias que foram cadastradas no CadÚnico até o mês de julho de 2022, de acordo com a Portaria 2.524/2021, do Ministério do Desenvolvimento Social.

foto Agência Brasil/EBC