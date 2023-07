ITAPEMIRIM: um destino para curtir as férias escolares

A semana começou com o sol brilhando e colaborando com quem escolheu Itapemirim como opções de passeio

Estamos em julho, o mês das férias escolares! Apesar de ser inverno, a semana começou com o sol brilhando e colaborando com quem escolheu Itapemirim como opções de passeio. E não é que deu praia?!

Se você também está por conta da criançada nesse recesso escolar, não se preocupe: as praias de Itapemirim contam com guarda-vidas o ano todo.

Além das praias de Itaoca, Itaipava, Gamboa e Monte Aghá, ainda tem a Ilha dos Franceses, Lagoa Guannandy, Lagoa Azul, e também opções de passeios nas montanhas, seja subindo o Monte Aghá ou o Frade e a Freira.

Além de passeios para você conhecer a história e cultura do município: Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, Rua das Palmeiras, Quadros Imperiais, Casa de Câmara e Cadeia, Praça Barão de Itapemirim e Igreja de Santo Antônio.

O que você também não pode deixar de fora do seu roteiro é a culinária: aquela moqueca capixaba de dar água na boca, e no interior você encontra a casa do doce, mel de abelha, queijos, e tapiocas recheadas.

foto Ilha dos Franceses