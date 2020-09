Jadilson Marvila é o vice de Samuel Zuqui em Piúma

today21 de setembro de 2020 remove_red_eye197

Após confirmar sua candidatura pelo PSDB, o ex-prefeito Samuel Zuqui anunciou que seu vice será Jadilson Marvila, do Democratas, que foi aprovado por unanimidade dos convencionais de forma calorosa e festiva, para formar a chapa majoritária ocupando o cargo de pré-candidato a vice-prefeito.

A escolha foi feita de forma democrática, cada partido aliado de Samuel indicou um nome para avaliação: o PMN Geovane Bidim, o PC do B, Aldenerval Francisco e o DEM, Jadilson, em reunião política com partidários. O escolhido foi saudado com muita empolgação pelos correligionários.



A coligação com os partidos PCdoB, DEM, PMN e PSD, apresentada pela Comissão Municipal Provisória foi aprovada por unanimidade dos convencionais, coligação esta que recebeu o nome de “PARA PIÚMA VOLTAR A CRESCER”.

“Agradeço a presença de todos. Estou contente com tantas pessoas que demonstram o desejo de ver Piúma voltar a crescer. Estou com muita disposição em lutar pela população piumense. Tenho muito orgulho em afirmar que sou ficha limpa, e mesmo com tantos mandatos que exerci nunca tive condenação judicial e nem tenho processo de improbidade. Minhas contas foram todas aprovadas, o que me deixa muito tranquilo para ir às ruas e olhar no olho de cada morador de Piúma. Onde ando e converso com as pessoas, vejo que elas querem uma grande união para que Piúma volte a crescer, por isso cinco partidos caminham neste grande projeto, que, se Deus quiser, será vencedor e Piúma entrará no rumo do crescimento para o bem de nossa população. Muito obrigado, um grande abraço a todos e que Deus abençoe a todos nós!”.