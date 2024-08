Janine Gazoni: conquistando espaço nas passarelas e palcos

Janine Gazoni, modelo e atriz de 25 anos, está rapidamente conquistando seu espaço no mundo da moda e da atuação. Nascida em Alegre, no interior do Espírito Santo, Janine tem uma trajetória inspiradora, marcada por sua paixão pela arte e determinação em alcançar o sucesso nas passarelas e nos palcos.

De recepcionista a modelo: a escolha pela arte

O início da carreira de Janine no mundo da moda pode ser descrito como algo predestinado. Enquanto trabalhava como recepcionista no Lajedo, sua postura e presença chamaram a atenção de muitos, que frequentemente a perguntavam se era modelo. Foi a partir dessas interações que as primeiras propostas de trabalho começaram a surgir. “Gosto de dizer que a arte me escolheu”, comenta Janine, refletindo sobre como foi incentivada a abraçar o caminho que a levaria ao sucesso. Após receber elogios em seus primeiros trabalhos, Janine decidiu se especializar, investindo em cursos que lhe permitiram se dedicar completamente à profissão.

O grande momento: desfilando para a Zara

O primeiro grande desfile de Janine foi para a renomada marca Zara. Apesar da ansiedade natural de uma estreia em um evento de tal magnitude, Janine se sentiu segura e preparada. A experiência foi transformadora e lhe proporcionou não apenas aprendizado, mas também reconhecimento e novas oportunidades no mundo da moda.

A versatilidade no palco e na tela

Pouco tempo após iniciar sua carreira de modelo, Janine descobriu uma nova paixão: a atuação. Ela se aprofundou em cursos de teatro, TV e cinema, e logo começou a se destacar nos palcos, onde interpretou diversos papéis. Sua dedicação a levou a participar de produções audiovisuais, incluindo duas aparições na Record TV. “É gratificante quando as pessoas me veem atuando e sentem a verdade, se divertem e vivem essa emoção junto comigo”, revela a atriz, destacando a satisfação de tocar o público com seu trabalho.

Preparação e rituais: os segredos por trás de um grande desfile

A preparação para um grande desfile vai além do físico e da dieta. Janine investe tempo em pesquisar sobre o evento e a marca para entender a mensagem que precisa transmitir. “Desfilar também é atuar”, ela afirma, explicando como incorpora o sentimento que a marca deseja comunicar em cada passo na passarela. Antes de entrar em cena, Janine tem seu próprio ritual: alongamentos, visualização de como será o desfile e controle da respiração. “Eu imagino exatamente como eu quero que aconteça e assim entro confiante”, compartilha.

Os desafios da indústria da moda e da atuação

Janine não esconde que a moda pode ser um ambiente cruel, mas aprendeu a lidar com a pressão e as expectativas. Técnicas de relaxamento e uma abordagem construtiva às críticas são essenciais para manter o foco. “Não devemos nos deixar abater pelo ‘não'”, afirma, reforçando que vê os obstáculos como oportunidades de crescimento.

Projetos futuros: sempre em busca de novos desafios

Com uma carreira que é uma verdadeira “caixinha de surpresas”, Janine Gazoni está se preparando para grandes desfiles e para dar vida a novos personagens na TV ou no cinema. Com a mesma determinação que a trouxe até aqui, ela continua a se aperfeiçoar e a buscar novas oportunidades, mantendo viva a paixão que a guiou desde o início.

fotos Paulo Roberto Retratos