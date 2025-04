José Arcanjo toma posse como secretário de Agricultura de Cachoeiro de Itapemirim

Com vasta experiência na área agrícola, o engenheiro agrônomo e doutor em Produção Vegetal José Arcanjo Nunes tomou posse, nesta quinta-feira (24), como novo secretário municipal de Agricultura de Cachoeiro de Itapemirim. A cerimônia aconteceu no Centro de Manutenção Urbana (CMU) e contou com a presença do prefeito Theodorico Ferraço e do vice-prefeito Júnior Corrêa.

Natural de Alegre (ES), José Arcanjo tem mais de quatro décadas de atuação na agricultura familiar, agroecologia, ensino, pesquisa e extensão rural. Ao longo da carreira, desenvolveu projetos em parceria com instituições como UFES, Incaper, Embrapa e prefeituras do sul capixaba, sempre com foco na valorização da produção local e na sustentabilidade do campo.

“Assumo essa missão com muito entusiasmo. Cachoeiro tem um enorme potencial agrícola, e nosso trabalho será fortalecer o campo, valorizar os agricultores familiares e fomentar práticas sustentáveis que gerem renda e preservem o meio ambiente”, afirmou José Arcanjo.

O prefeito Theodorico Ferraço destacou a qualificação do novo secretário. “José Arcanjo é uma referência quando se fala em agricultura familiar e desenvolvimento rural sustentável. Sua experiência e dedicação ao setor vão contribuir diretamente para que avancemos com políticas públicas eficazes no campo”, declarou.

Já o vice-prefeito Júnior Corrêa também elogiou a escolha. “Temos agora à frente da pasta alguém que conhece profundamente a realidade do agricultor cachoeirense. Arcanjo tem a sensibilidade e o conhecimento técnico para fazer a diferença”, disse.

José Arcanjo substitui o então secretário interino da pasta, Mauro Sá, e assume o compromisso de articular ações que promovam o desenvolvimento rural, a geração de renda no campo e o fortalecimento da agroecologia no município.