Juiz manda Lorena apagar vídeo com ataques e desinformação sobre Ferraço em Cachoeiro

today6 de setembro de 2024 remove_red_eye75

Na tarde desta sexta-feira (6), a Justiça Eleitoral determinou que a candidata à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Lorena Vasques (PSB), retire imediatamente um vídeo de suas redes sociais que contém informações falsas sobre seu adversário, Theodorico Ferraço (PP). O vídeo em questão, publicado no Instagram, acusa Ferraço de pretender privatizar o Sistema Único de Saúde (SUS) em Cachoeiro, uma alegação que foi considerada uma distorção de uma entrevista do candidato.

O juiz Frederico Ivens Mina Arruda de Carvalho, da 48ª Zona Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim, concedeu uma liminar que exige a retirada do vídeo em até 2 horas, sob pena de multa diária de R$ 10 mil. Caso Lorena Vasques não cumpra a ordem, o Instagram será acionado para remover a postagem.

A decisão é parte de uma representação (Processo nº 0600106-92.2024.6.08.0048) ajuizada pela coligação “Experiência e Juventude, por Amor a Cachoeiro”, da qual Ferraço é um dos candidatos. A representação afirma que o vídeo publicado por Lorena Vasques faz um recorte descontextualizado da fala de Ferraço, sugerindo erroneamente que ele deseja privatizar a saúde do município.

A alegação de desinformação foi reforçada pela análise da fala original de Ferraço, que se referia a uma parceria público-privada com a Unimed, e não à privatização do SUS. O juiz reconheceu que a divulgação de desinformação pode impactar negativamente a integridade do processo eleitoral, e determinou a citação de Lorena Vasques para apresentar sua defesa em até dois dias.

O caso destaca a importância do combate à disseminação de notícias falsas durante o período eleitoral, conforme estabelecido pela legislação vigente e decisões anteriores dos tribunais eleitorais. A medida visa preservar a veracidade das informações e a lisura do pleito eleitoral, protegendo a honra dos candidatos e garantindo que os eleitores tenham acesso a informações precisas para suas escolhas.