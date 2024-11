Jura Fernandes apresenta o espetáculo Guitarra Canta Congo sábado (9), no Parque Moscoso

5 de novembro de 2024

Raízes capixabas em forma de música e espetáculo. O compositor, guitarrista e professor Jura Fernandes exibe o show “Guitarra Canta Congo” neste sábado, 9, no Parque Moscoso, em Vitória, a partir das 18 horas.

O músico, que faz parte da história da popularização do estilo no Espírito Santo, será acompanhado pelas Madalenas do Jucu, grupo tradicional da Barra do Jucu, em Vila Velha, berço do Congo e da cultura do Estado. O evento tem apoio da Prefeitura de Vitória e do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). E a entrada é gratuita.

O show é uma viagem sonora do artista em sua própria história musical e nas raízes da cultura capixaba. Natural de São José dos Campos, Jura Fernandes mantém, desde 1995, relação espiritual e sonora com o Congo e a Barra do Jucu. Ele foi um dos grandes nomes do momento avassalador da banda Casaca no início dos anos 2000, exatamente ao disseminar a hoje clássica mistura do congo com o reggae, o rock e outros estilos musicais.

As guitarras de Jura, influenciadas pelos elementos rítmicos, deram o tom a muitas memórias e sentimentos capixabas, como os riffs de Anjo Samile e Sereia; ou ainda composições marcantes como “Camarada” e “Leva um Picolé”.

Todo esse universo é a tônica do espetáculo “Guitarra Canta Congo”, turnê que já roda o Espírito Santo desde 2021. O interessante é que as melodias desses clássicos são, neste caso, executadas de forma instrumental em sua maioria, “com a intenção de fazer o público sentir a história de uma forma diferente”.

“É uma apresentação também para mostrar como o Congo pode e deve alcançar nossos jovens e os transformar em propagadores da cultura. Será um momento dançante, com músicas importantes e a abordagem de temas como a preservação do meio ambiente e a inclusão social”, comenta o compositor.

Mais sobre Jura

Jura tem em seu currículo participação em 12 discos, dos quais quatro são do Casaca – “Casaca”, “Na Estrada”, “Ilha” e “No Tambor, na Casaca e na Guitarra”. Também gravou trabalhos autorais como o “Jura Que É Forró” e o “Special Gig”, além de ter gravado as guitarras no álbum do Bloco Surpresa, do Carnaval de 2013. O músico toca também guitarra e viola no Forró Bemtivi.

Jura já se apresentou por dois anos na França, como guitarrista e cavaquinista, em casas de show renomadas mundialmente, a exemplo da “Blue Note”. Durante a carreira, o multi-instrumentista teve ainda participações em canais como a MTV e programas como o de Serginho Groisman.

Em 2023, Jura Fernandes lançou o livro de musicalização infantil “O Som da História”, ferramenta educacional para mães e professores que tem rodado as escolas e universidades do Espírito Santo.

E ainda é o idealizador do podcast “A Hora da Música”, já com duas temporadas e entrevistas com nomes como a produtora Sandra Vasconcelos, o técnico de som Igor Fernandes, os compositores Izar, Claudio Bocca, Flavio Marão, Manfredo, Morenna, Luiza Dutra, Nano Vianna, Sandrera, Xande, Anderson Ventura, Metteoro, Dan Abranches, Gustavo Macacko e diversos outros.

Serviço:

Jura apresenta show Guitarra Canta Congo este sábado, no Parque Moscoso

– Quando: sábado, dia 9

– Onde: Parque Moscoso, Vitória

– Horário: a partir das 18h

– Entrada: gratuita