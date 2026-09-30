Pesquisa Futura aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro e Lula no 1º turno

today30 de setembro de 2026 remove_red_eye98

Senador aparece com 42,2% das intenções de voto, enquanto o presidente registra 39,4% a quatro dias da eleição

A disputa pela Presidência da República chega à reta final do primeiro turno com Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tecnicamente empatados, segundo pesquisa Futura Inteligência/100% Cidades divulgada nesta quarta-feira (30).

No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Flávio Bolsonaro aparece com 42,2% das intenções de voto, enquanto Lula registra 39,4%. A diferença de 2,8 pontos percentuais está dentro da margem de erro de 2,2 pontos, o que caracteriza empate técnico.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Augusto Cury (Avante), com 3,8%, e Renan Santos (Missão), com 3,2%. Romeu Zema (Novo) registra 1,6%, enquanto Edmilson Costa (PCB) e Samara Martins (UP) têm 0,2% cada. Outros candidatos aparecem com 0,1% ou não pontuaram.

Flávio cresce na comparação com levantamento anterior

Em relação à pesquisa anterior da Futura, divulgada em setembro, Flávio Bolsonaro passou de 40,4% para 42,2%, uma variação de 1,8 ponto percentual.

Lula também apresentou oscilação positiva, passando de 38,4% para 39,4%, alta de um ponto percentual.

Cenário de segundo turno

O levantamento também testou uma eventual disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno.

Nesse cenário, Flávio aparece com 49% das intenções de voto, contra 43,5% de Lula. A diferença de 5,5 pontos percentuais é superior à margem de erro da pesquisa, que é de 2,2 pontos.

Pesquisa foi realizada na última semana de setembro

A pesquisa Futura/100% Cidades ouviu 2.000 eleitores entre os dias 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas.

O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-01122/2026.

O primeiro turno das eleições gerais de 2026 está marcado para 4 de outubro.

Importante: os percentuais representam as intenções de voto registradas no período em que a pesquisa foi realizada e estão sujeitos à margem de erro. Pesquisa eleitoral não determina o resultado da eleição.