Preguiça-de-coleira é flagrada atravessando rodovia em Muniz Freire

today30 de setembro de 2026 remove_red_eye90

Animal, considerado raro e ameaçado, foi registrado por um morador na ES-181, na região do Vale do Guarani

Um registro feito na manhã desta quarta-feira (30) chamou a atenção para a presença de uma preguiça-de-coleira em um trecho da ES-181, em Muniz Freire, na Região Serrana do Espírito Santo.

O empresário Maxson Bestete de Miranda, de 35 anos, encontrou o animal enquanto trafegava pela rodovia, no trecho que liga Muniz Freire à BR-262, na altura do Vale do Guarani, no distrito de Alto Norte.

Maxson conseguiu filmar o momento em que a preguiça atravessava lentamente a pista. O registro também chama atenção para os riscos enfrentados pela fauna silvestre em áreas próximas a rodovias.

“Não é fácil ver uma. Quando eu vi, até tomei um susto”, relatou Maxson.

Espécie típica da Mata Atlântica

A preguiça-de-coleira é um mamífero encontrado exclusivamente na Mata Atlântica brasileira e recebe esse nome pela faixa de pelos escuros ao redor do pescoço.

No Espírito Santo, ocorre a chamada preguiça-de-coleira-do-Sudeste (Bradypus crinitus). O animal possui três garras em cada membro, utilizadas para se prender aos galhos, e apresenta hábitos predominantemente arborícolas.

A espécie se alimenta principalmente de folhas e possui metabolismo lento, passando boa parte do tempo descansando.

Travessia pela rodovia preocupa

A presença do animal na pista também evidencia os riscos de atropelamento enfrentados pela fauna silvestre. A fragmentação das áreas de Mata Atlântica pode fazer com que animais se desloquem entre diferentes fragmentos de vegetação, aumentando a exposição a rodovias e outros perigos.

Segundo a Prefeitura de Muniz Freire, nenhum órgão ou equipe especializada em atendimento à fauna silvestre havia sido acionado até o momento do registro.

A orientação para quem encontrar animais silvestres em situação de risco é não se aproximar, tocar ou tentar capturá-los. O recomendado é acionar os órgãos ambientais ou equipes especializadas para que o animal seja avaliado e, se necessário, resgatado com segurança.

O registro em Muniz Freire reforça ainda a importância da atenção dos motoristas em trechos de rodovias próximos a áreas de mata.