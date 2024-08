Justiça retorna Joelma Costalonga ao comando do PRD no ES

today6 de agosto de 2024 remove_red_eye115

Decisão do Juiz Federal Alceu Maurício Júnior, garante candidaturas e alianças da legenda construídas nos municípios durante gestão de Joelma

A Justiça Eleitoral do Espírito Santo, por meio do Juiz Federal Alceu Maurício Júnior, restabeleceu Joelma Costalonga à presidência do Partido Republicano Democrático (PRD) no Estado. Essa resolução, bastante esperada, confirma a liderança de Joelma e mantém as candidaturas e alianças que o partido construiu nos municípios capixabas durante sua gestão. Ao todo, durante o período de liderança de Joelma, o PRD estruturou diretórios em 50 dos 78 municípios capixabas.

O sistema da Justiça Eleitoral, através de consulta em seu site, confirma a vigência imediata da decisão, que promete trazer estabilidade para o PRD no Espírito Santo. Sob o comando de Joelma, o partido tem se destacado pela construção de um projeto político inclusivo e voltado para as necessidades reais da população capixaba, principalmente para a comunidade do interior.

Leia a Nota Oficial

A presidente estadual do PRD no Espírito Santo, Joelma Costalonga, vem a público celebrar a recente decisão da Justiça que restabeleceu o comando do diretório estadual do partido, corrigindo a ilegal e abusiva intervenção ocorrida recentemente.

Com a retomada do comando local do diretório, coroa-se o trabalho árduo e dedicado que vinha sendo realizado, mesmo diante das adversidades e da situação financeira crítica em que o partido se encontrava, cumprindo todos os prazos e obrigações estabelecidas pela legislação eleitoral.

Com menos de sete meses, quando assumiu a missão de liderar o PRD no Espírito Santo, Joelma vem trabalhando incansavelmente para fortalecer a legenda e promover seu crescimento. Em um curto período de tempo, conseguiu estruturar diretórios em 50 dos 78 municípios capixabas, um feito significativo que demonstra compromisso com a democracia e com o desenvolvimento político do estado. Além disso, em 33 cidades, o PRD terá candidaturas de prefeitos e vereadores, resultado de um esforço contínuo de busca por novas parcerias e fortalecimento das alianças já existentes.

A decisão da Justiça é uma vitória não apenas para o PRD, mas para todos os que acreditam na importância de um partido forte e atuante como pilar da democracia capixaba. Durante todo o processo, a justiça foi feita, reconhecendo o trabalho sério e comprometido que realizou para garantir a continuidade do crescimento da legenda no estado.

“Estou extremamente feliz e grata pela decisão da Justiça, que nos permite continuar nosso trabalho de fortalecimento do PRD no Espírito Santo. Agradeço a todos os membros do partido e aos nossos parceiros pelo apoio e confiança. Esta vitória é de todos nós. Continuaremos a trabalhar com dedicação para garantir que nossos candidatos possam fazer suas campanhas com segurança e desempenhar plenamente seu papel na democracia”, declarou Joelma Costalonga.

REQUERIDA: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – NACIONAL; REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA – PRD/ES – ESTADUAL; REQUERENTE: JOELMA COSTALONGA; FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral – ES; ADVOGADO: MARINE MONTEIRO SIMOES REQUERIDA: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – NACIONAL; REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA – PRD/ES – ESTADUAL; REQUERENTE: JOELMA COSTALONGA; FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral – ES; ADVOGADO: MARINE MONTEIRO SIMOES

REQUERIDA: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – NACIONAL; REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA – PRD/ES – ESTADUAL; REQUERENTE: JOELMA COSTALONGA; FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral – ES; ADVOGADO: MARINE MONTEIRO SIMOES REQUERIDA: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – NACIONAL; REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA – PRD/ES – ESTADUAL; REQUERENTE: JOELMA COSTALONGA; FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral – ES; ADVOGADO: MARINE MONTEIRO SIMOES

REQUERIDA: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – NACIONAL; REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA – PRD/ES – ESTADUAL; REQUERENTE: JOELMA COSTALONGA; FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral – ES; ADVOGADO: MARINE MONTEIRO SIMOES REQUERIDA: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – NACIONAL; REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA – PRD/ES – ESTADUAL; REQUERENTE: JOELMA COSTALONGA; FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral – ES; ADVOGADO: MARINE MONTEIRO SIMOES

REQUERIDA: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – NACIONAL; REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA – PRD/ES – ESTADUAL; REQUERENTE: JOELMA COSTALONGA; FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral – ES; ADVOGADO: MARINE MONTEIRO SIMOES REQUERIDA: PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – PRD – NACIONAL; REQUERENTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA – PRD/ES – ESTADUAL; REQUERENTE: JOELMA COSTALONGA; FISCAL DA LEI: Procuradoria Regional Eleitoral – ES; ADVOGADO: MARINE MONTEIRO SIMOES