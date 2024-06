Kauê Oliveira, pré-candidato a prefeito de Piúma, confirma pré-candidata a vice-prefeita

today18 de junho de 2024 remove_red_eye334

Foi em clima de muita festa, que o pré-candidato a prefeito de Piúma, Kauê Oliveira (PL), se reuniu na noite da última segunda-feira, 18, com os pré-candidatos a vereadores e lideranças municipais, visando tratar dos desafios que o povo da cidade vem enfrentando e, na oportunidade, anunciar como pré-candidata a vice-prefeita, Valdete Pires.

Kauê Oliveira e Valdete Pires durante discurso.

“Iniciamos nossa semana com a nossa reunião de lideranças e gente do bem que quer o melhor para Piúma! Todo mundo animado, tratando dos desafios que o povo piumense anda enfrentamento, mas sabendo que é nessa união que a gente constrói um projeto de excelência! Obrigado por terem participado desse momento importante e aproveito para convidar a todos para seguir nessa caminhada de liberdade, trabalho e orgulho de Piúma”, disse Kauê.

O clima de perfeita união entre os presentes reuniu um time de peso como, a ex-prefeita e ex-vereadora, Martha Scherrer; o ex-vereador e ex-secretário de Obras, César Bassul; e Vasti Moreira Franco, presidente municipal do Partido Liberal (PL). O bate-papo foi marcado por discursos de união, esperança, igualdade e o descaso da atual administração com a população, principalmente na área da saúde.

Um dos pontos discutidos também durante o encontro foi sobre as obras realizadas no município. “Temos que alertar a população da nossa cidade que as obras da orla, Escola Filomena Quitiba e contorno, por exemplo, é uma realização do governo do Estado, e não da atual administração como muitos acham. O que vemos hoje é uma saúde totalmente sucateada, educação e assistência social a mesma coisa, a morte de uma criança, por isso é necessário pensar muito bem em quem vamos votar nas próximas eleições”, disse um cidadão que não quis se identificar com medo de represálias.

População precisa acordar de madrugada para marcar consulta.

Encontro “JUNTOS POR PIÚMA”

Na sexta-feira, dia 28 de junho, às 18:22h, acontece mais encontro “Juntos por Piúma”, no espaço Avalon, localizado na Avenida Beira Mar, em frente ao quiosque 01.

Presença confirmada do deputado federal Gilvan da Federal; Senador Magno Malta; Deputado Sargento Fahur; deputado estadual Wellington Calegari; além do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que será através de vídeo.