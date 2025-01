Lançamento do livro “Retorno ao Holos” acontece dia 31 de janeiro

Escrito por GUSTAVO FERRET (in memorian), e com ilustrações de MARIANA FERRET

Lembrei-me do dia que recebi esse texto pela primeira vez, ainda era uma jovem cheia de planos e perspectivas de vida, dúvidas sobre meu futuro, sobre minha profissão, sobre o que eu queria pra mim, e devorei o texto.

Sempre fui amante da leitura, principalmente das literaturas fantásticas e poemas. Meu pai sempre me enviava suas poesias e textos, e eu sempre gostei muito deles, mas quando eu recebi o Retorno ao Holos, fiquei encantada e maravilhada pela narrativa e por tudo que ela representa. Nunca tinha lido nada do meu pai nesse formato, foi uma das coisas que mais me chamou atenção, e depois de um tempo, recebendo sua carta contando que a menina do livro foi inspirada em mim, acalentou mais ainda a alma.

Muitos anos se passaram desde esse primeiro momento de leitura, apreciação e contemplação da obra do meu pai. Tive filho, dei aulas por vários anos, meu pai faleceu, e a vontade de publicar sua obra só crescia. Depois do seu falecimento encarei como uma missão de vida pra mim, publicar o livro dele, que ele nunca conseguiu publicar.

Depois do início da pandemia muitas coisas mudaram na minha vida, a transição profissional, deixei de ser apenas uma educadora e comecei a trabalhar dentro da cultura com projetos, performances, pinturas, obras, exposições e muitas coisas. O primeiro projeto cultural que eu escrevi foi o Retorno ao Holos, no início de 2021, por inexperiência fiz várias coisas documentais erradas e ele foi reprovado, depois escrevi o projeto novamente para editais estaduais e fiquei na suplência. Em 2023 veio aprovação da Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí, a captação não aconteceu, eu não desisti.

Em 2024, com projeto novamente aprovado e a captação realizada, vou concretizar esse sonho do meu pai que passou a ser meu também. Meu pai viveu sua vida no meio da escrita, da literatura e da poesia, nunca ouvi falando ou se entretendo com outra coisa.

Deixou um legado gigante de poemas e textos incríveis que o mundo merece ver, assim como o Retorno ao Holos, que chega em sua mão, agora. Em meio a esse turbilhão que vivemos nossos dias, o Retorno ao Holos nos faz refletir sobre o nosso papel e nossa missão no planeta.

Tive a honra de, além de produzir esse livro, também ilustrá-lo. Acredito que meu pai está muito feliz onde quer que ele esteja.

As ilustrações são feitas com colagens

Esse é um projeto aprovado no edital 021/2023, Lei de Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Itajaí e Prefeitura Municipal de Itajaí com renúncia fiscal da Brasfrigo.

O Projeto

Este projeto foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura de Itajaí no ano de 2024, e trata-se de uma obra literária escrita por Gustavo Ferret (in memoriam) e foi ilustrado e produzido por sua filha, Mariana Ferret, artista, educadora e produtora cultural da cidade de Itajaí.

Gustavo era escritor e um grande poeta capixaba, deixando um acervo repleto de textos para serem degustados.

Lançamento: dia 31/01 – sexta – às 19h, no Centro Cultural CASA SINESTÉSICA. Música ao vivo com João Daniel. Entrada franca. No local será vendido lanches, drinks e bebidas.

Músico João Daniel.

por Mariana Ferret, produtora e ilustradora