Latino lança música inédita “Lovezin Bandido” com Melody e Hitmaker

20 de dezembro de 2024

A nova música do cantor, gravada dentro do projeto Relíquias, promete ser o hit do verão

Latino está de volta com uma aposta certa para o verão: a música inédita “Lovezin Bandido”, que será lançada nesta sexta-feira, 20 de dezembro, em todas as plataformas digitais, incluindo o vídeo no canal de Youtube do cantor. A faixa traz uma mistura envolvente de batidas modernas e a energia vibrante que é marca registrada do cantor, além da colaboração especial da cantora Melody, representante da nova geração e do Hitmaker, conhecido por suas produções e parcerias de sucesso.

Sobre a nova música, Latino explica que a composição fala de um amor cheio de intensidade e liberdade, temas que fazem parte da realidade de muitos relacionamentos. “Estou bem confiante, sim. Lovezin Bandido é uma faixa pensada para o verão e acredito que ela tenha um apelo forte. Fala desse amor bandido que tanta gente se identifica e traz o frescor da nova geração, com a voz da Melody e a assinatura do Hitmaker. O público gosta desse tema e da vibe da música, que é moderna e animada. É sempre bom trazer uma novidade assim”, comenta o cantor.

“A música está incrível, super viciante… eu confesso que fiquei bastante empolgada com o feat, acho que vai ser um sucesso! O Latino é um ícone lendário da música, tô muito honrada pela parceria”, completa Melody.

Hitmaker fala sobre o convite e o quanto ficou satisfeito com a parceria. “Quando o latino me convidou pra fazer parte desse projeto, eu adorei a ideia de poder colaborar cantando, compondo e produzindo com dois artistas que admiro a caminhada a muito tempo. Acredito que essa música seja muito verão, pra cima e dá uma vontade louca de sair dançando, que é uma das peculiaridades das músicas que amo fazer. Lovezin bandido é uma daquelas músicas que você ouve a primeira vez e já pensa que é HIT, parece ter ouvido em algum lugar. Ela fica na cabeça”, afirma Hitmaker.

A gravação de Lovezin Bandido aconteceu no Tetto Rooftop Lounge como parte do projeto audiovisual Relíquias, no qual Latino resgatou sucessos que marcaram sua carreira e incluiu novidades para surpreender o público.

“Foi difícil, sim. Com tantos sucessos, fazer essa seleção sempre é um desafio. Decidi incluir uma inédita, Lovezin Bandido, que tem tudo para embalar o verão. E com o toque especial do Hitmaker, é sempre bom colocar algo novo e trazer essa renovação”, destaca.

A música conta com uma letra divertida e marcante, que promete conquistar tanto os fãs antigos quanto a nova geração. Com versos como ” Meu coração tranqueiro não tem noção do perigo, o que eu gosto, o meu vício, é só lovezin bandido”, a parceria com Melody e o Hitmaker adiciona frescor e juventude à faixa.

Lovezin Bandido chega para fortalecer a emoção do Latino e promete ser uma das trilhas sonoras do verão.