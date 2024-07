Léo Zanol lança seu primeiro trabalho ao vivo em Anchieta

today29 de julho de 2024 remove_red_eye81

No meio sertanejo do Sul do estado do Espírito Santo, o cantor Léo Zanol vem se destacando em seus mais de 10 anos de carreira.

Em janeiro desde ano, Léo gravou seu primeiro trabalho ao vivo. O local escolhido foi sua cidade natal, Anchieta, na Praça dos Imigrantes. Um show que foi regado com muito sertanejo universitário, inserções de clássicos e até uma sequência de músicas de verão, canções dançantes da Bahia aproveitando a estação do verão de 2024.

O CD está disponível no YouTube inicialmente e antecede a um trabalho autoral que está por vir.

Contato para shows: (28) 9 9979-4134

Redes sociais

Instagram: @zanolleo