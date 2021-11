Linhas de ônibus que atendem a zona rural de Guarapari terão alteração de itinerários

today27 de novembro de 2021 remove_red_eye48

A partir do dia 03 de dezembro a Prefeitura de Guarapari vai alterar os itinerários das linhas 052– Praça da Vitória x Baia Nova via Buenos Aires e 054 – Praça da Vitória x Jacarandá via Rio Claro, da concessionária responsável pelo transporte público de Guarapari, Expresso Lorenzutti.



Veja como ficará o itinerário da linha 052 – Praça da Vitória x Baia Nova via Buenos Aires:

Saída: Praça Vitória – Av. Anchieta, Av. Joaquim da Silva Lima – Av. Davino Mattos, Av. Jones dos Santos Neves, entrada do bairro Nossa Senhora da Conceição, entrada de Bela Vista, entrada de São Gabriel, segunda entrada do bairro Nossa Senhora de Fátima, contorno Rodosol, Trevo da BR 101, entrada de Buenos Aires, entrada do coqueiro, ponte de Baia Nova, Baia Nova.



Retorno: Baia Nova, entrada do coqueiro, entrada de Buenos Aires, Trevo da BR 101, segunda entrada do bairro Nossa Senhora de Fátima, entrada de São Gabriel, entrada de São José, entrada do bairro Nossa Senhora da Conceição, Av. Pedro Ramos, Rua Carlos Santana, Av. Anchieta, Av. Juscelino Kubitschek, Praça da Vitória.



Confira como vai ficar o Itinerário da linha 054 – Praça da Vitória x Jacarandá via Rio Claro:

Saída: Praça Vitória – Av. Anchieta, Av. Joaquim da Silva Lima, Av. Davino Mattos, Av. Jones dos Santos Neves, entrada do bairro Nossa Senhora da Conceição, entrada de Bela Vista, entrada de São Gabriel, segunda entrada do bairro Nossa Senhora de Fátima, contorno Rodosol, Trevo da BR 101, Barro Branco, Amarelos, Rio Claro, Vargem Fria, Jacarandá.

Retorno: Jacarandá, Vargem Fria, Rio Claro, Amarelos, Barro Branco, Trevo da BR 101, segunda entrada do bairro Nossa Senhora de Fátima, entrada de São Gabriel, entrada de São José, entrada do bairro Nossa Senhora da Conceição, Av. Pedro Ramos, Rua Carlos Santana, Av. Anchieta, Av. Juscelino Kubitschek, Praça da Vitória.

foto ilustrativa