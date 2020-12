Loja Maçonica de Piúma promove bazar beneficente neste sábado (05)

A Loja Maçônica Idiálvaro Dessaune realiza neste sábado, 05, o bazar beneficente promovido pela Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul.

Denominado de Cabide do Bem, o bazar acontece de 9 às 18h, ao lado da Padaria do Bidim, no bairro Acaiaca e seguirá os protocolos de segurança contra o novo coronavírus.

A iniciativa tem como finalidade arrecadar fundos para a compra de brinquedos para o Natal das crianças.

Dê uma passadinha por lá e faça uma criança sorrir neste Natal!!