Longa Metragem: Carol Roberto dubla X-23 em Deadpool & Wolverine

today26 de julho de 2024 remove_red_eye66

Este é o único lançamento cinematográfico previsto do universo Marvel em 2024

Finalmente chegou aos cinemas o tão aguardado longa metragem, Deadpool & Wolverine. Carol Roberto faz parte dessa mega produção global, dublando Laura Kinney, também chamada de X-23.

A X-23, reconhecida como filha do Wolverine, é uma mutante derivada de uma experiência do projeto “Arma-X”, que buscava criar uma espécie de clone melhorado do herói com garras de adamantium.

Ficou conhecida do grande público no filme “Logan” de 2017.

“Fiquei muito feliz em participar desta superprodução da Marvel. Todo mundo estava esperando esse filme chegar aos cinemas. Esse encontro de Deadpool e Wolverine vai dar muito o que falar”, comenta Carol.

Curiosamente essa não é a primeira vez que a jovem dubla a atriz Dafne Keen, intérprete de Laura Kinney:

“Quando soube que iria dublar novamente a Dafne fiquei bem empolgada. Já tinha feito a voz dela em `Acolyte´, da franquia Star Wars e isso me pareceu um bom sinal para esse projeto tão grandioso”, diz.

A parceria inusitada entre Deadpool (Ryan Reynolds) e Wolverine (Hugh Jackman), que contou com uma forcinha da X-23 para acontecer, vai levar os fãs dos heróis por uma jornada recheada de ação, humor e muitas reviravoltas que vão surpreender os espectadores.

Este encontro do anti-herói com o super mutante vem cheio de referências das histórias em quadrinhos para deleite dos fãs.

Além desta dublagem, Carol está em cartaz no Rio de Janeiro com o musical “Hairspray” até o dia 18 de agosto (Teatro Riachuelo) e no dia 05 de setembro começa a temporada do espetáculo na capital paulista, no Teatro Renault.