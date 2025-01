Lucas Lucco e Padre Fábio de Melo falam sobre luta contra depressão

A depressão precisa ser encarada como a doença que é e como qualquer doença precisa de ajuda profissional para ser tratada, reforça a neuropsicóloga Dra. Karliny Uchôa

A luta contra a depressão tem se tornado um tema cada vez mais presente entre celebridades, que ao compartilharem suas histórias, ajudam a quebrar o estigma em torno dessa doença.

De acordo com a OMS – Organização Mundial da Saúde – 5,8% da população brasileira sofre de depressão, já de acordo com o Ministério da Saúde, a prevalência pode chegar a 15,5%, sendo 20% nas mulheres e 12% nos homens.

Famosos falam sobre luta contra a depressão

Recentemente, tanto o cantor sertanejo Lucas Lucco quanto o padre Fábio de Melo falaram abertamente sobre as dificuldades que enfrentam em sua jornada com a saúde mental.

Em um evento marcado por grande emoção, durante as celebrações dos 35 anos da Comunidade Católica Obra de Maria, na Arena Pernambuco, o padre Fábio de Melo revelou aos fiéis sua luta contra a depressão.

“Eu sei que o Senhor está aqui e sei que não vou desistir. Quero pedir que estendam os braços para aqueles que sofrem comigo”, disse o padre.

Do lado da música sertaneja, Lucas Lucco, também conhecido por sua luta contra a depressão, abriu seu coração em uma entrevista ao Podshape, no último domingo (19). O cantor, de 33 anos, falou sobre a pressão emocional que a fama impõe, especialmente quando o sucesso se torna difícil de manter. “Acho que tem muito a ver com a fama. Você conquista um espaço, mas tudo o que vem com isso é muito pesado: a pressão, a cobrança”, explicou.

A importância da ajuda profissional

De acordo com a neuropsicóloga Dra. Karliny Uchôa, é preciso reforçar sempre a necessidade de tratar a depressão como uma doença real e buscar ajuda profissional.

“É necessário buscar ajuda profissional. A depressão, como qualquer outro problema de saúde física por exemplo, deve ser tratada com seriedade”.

“Entender que não estamos sozinhos e que a disposição para procurar tratamento médico é fundamental para uma recuperação mais rápida e saudável do equilíbrio na saúde mental”, conclui Dra. Karliny Uchôa.