Ludopatia: Paulo Foletto propõe projeto que conscientiza população sobre transtorno

today28 de junho de 2023 remove_red_eye44

Você sabe o que é ludopatia? Reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se de um transtorno que afeta pessoas que não conseguem resistir ao impulso de jogar. O jogo compulsivo ou patológico acaba sendo mais forte que o autocontrole, causando uma forte dependência. Dessa forma, tramita na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2598 de 2022 de autoria do deputado federal Paulo Foletto que institui o dia 10 de outubro como Dia Nacional de Combate a Ludopatia.

Segundo levantamento feito pelo doutor Hermano Tavares, psiquiatra e professor do departamento de psiquiatria da Universidade de São Paulo (USP), este problema atinge cerca de 2% da população brasileira.

“O ato de jogar acaba se tornando um ciclo vicioso, no qual a pessoa joga, se arrepende quando perde dinheiro, sofre por isso, e na tentativa de recuperar o que perdeu, volta a jogar”, avaliou o parlamentar.

Outro ponto importante no enfrentamento da doença, é conhecer a real situação do Poder Público para lidar com a situação da ludopatia. “Não podemos deixar de mencionar também que a popularização e melhoria da acessibilidade e facilidade de utilização dos espaços online de apostas em eventos desportivos, além da existência de plataformas de jogos online e da facilidade de acesso mediante celulares, tornaram os jogos um fenômeno crescente que atinge jovens, adultos e idosos”, comentou Foletto.

O Ministério da Saúde estima que 1,5% da população brasileira sofre de algum transtorno relacionado ao vício em jogos de azar. Essa estimativa é baseada em estudos realizados em diversas regiões do país. Os dados do Ministério da Saúde também indicam que a maioria dos pacientes com ludopatia são homens, com idade entre 30 e 50 anos. O texto tramita atualmente na Comissão de Saúde e é conclusivo nas comissões, o que dispensa da apreciação em Plenário.